"Sono stata molestata durante la mia carriera di giocatrice di basket, in quanto eterosessuale.". Risuonano come un boato le parole di, stella del basket femminile americano che per anni ha militato nella WNBA, il campionato professionistico statunitense. La Wiggins ha confessato le molestie nel corso di un'intervista rilasciata al "San Diego Union Tribune". La ex giocatrice(le rimanevano ancora due anni di contratto, ndr) proprio a causa delle aggressioni ricevute a causa della sua eterosessualità. "Il mio spirito e la mia voglia di giocare è stato spezzato.", ha detto la Wiggins, che nella sua carriera ha indossato la casacca di molte squadre (ultima quella dei New York Liberty) anche all'estero, in Spagna, Grecia, Turchia e Israele. "Cercavano di farmi male volontariamente il più possibile,nella mia vita - ha raccontato la Wiggins - Il messaggio era chiaro “Sappiamo chi sei e non ci piaci”. Voglio essere chiara: non ho nemici nella mia vita, ogni cosa è stata dimenticata. Questa esperienza mi ha solo reso più forte".Yao Ming è la prima personalità non governativa a guidare la federazione di pallacanestro cinese. L'ex giocatore All-Star Nba è stato infatti votato all'unanimità come presidente della Cba, fondata nel 1956.dove è approdato nel 2002 come prima scelta del draft e ha giocato per gli Houston Rockets per 9 stagioni, collezionando otto presenze all'All Star Game. Ha anche vestito la maglia della nazionale cinese, guidandola ai Giochi di Atene 2004 e ai Giochi di Pechino 2008., il club cinese dove è cresciuto. Ora venderà le sue quote per evitare conflitti d'interesse.