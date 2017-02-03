Pazza Milano: rimonta da -25 e batte il Darussafaka

Alzi la mano chi alla fine del primo tempo poteva immaginare un finale del genere., quello che la attanaglia di frequente nei match di Eurolega. Il Forum già mugugnava, pronto a riempire di fischi la truppa di Repesa per l'ennesima prova da dimenticare oltre i confini nazionali. Ma stavolta è andata diversamente., gli artigli, ed è andata a prendersi con grinta e determinazione quel successo (89-87) che fino a metà del terzo quarto pareva davvero impossibile. Tuttavia Repesa non nasconde la polvere sotto il tappeto e in conferenza stampa dice a chiare lettere ciò che pensa della prestazione dei suoi ragazzi. "Sono arrabbiato perchéNon abbiamo difeso, ho visto una squadra per nulla concentrata. L'esempio di come dobbiamo giocare sono i 12 minuti finali - ha tuonato il coach dell'EA7 - I nostri lunghi sono stati molto lenti per tutta la partita, poco reattivi,Non ci hanno mai dato un vantaggio. Queste vittorie ci vogliono per cambiare la strada". Parole forti, che di certo saranno state ancora più dure nello spogliatoio dell'Olimpia. Milano, come detto, avvia la rimonta nel terzo periodo, sostenuta da Sanders e Pascolo.: alla fine il suo score sarà di 15 punti. Nel finale cresce anche Kruno Simon: suo il break di 8-0 che permette all'Olimpia di trovare il pari a 5 minuti e mezzo dal termine. Negli ultimi istanti Wanamaker infila il primo tiro libero e sbaglia volutamente il secondo per avere la palla del pareggio (o del sorpasso):. Il pubblico del Forum può tirare un sospiro di sollievo ed esultare. Ma quanta fatica.