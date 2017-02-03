Golden State senza pietà: ancora ko i Clippers. Atlanta passa a Houston

. Sognava, appunto. Golden State non fa sconti: vince anche allo Staples Center (133-120) ed è sempre più leader in questa regular season. Dodici vittorie nelle ultime tredici partite, 43esima vittoria in 50 match disputati: sono i numeri a parlare per la corazzata di coach Kerr.: anche ieri Curry e Durant hanno dato lezione di basket, mandando costantemente in crisi la 'defense' imbastita da Rivers. Per i Clippers è stata una sconfitta senza dubbio più onorevole dell'umiliate -46 patito all'Oracle Arena sabato scorso.Va detto che la differenza tra i due team è apparsa ancora una volta piuttosto lampante, e probabilmente i losangelini non possono giustificarla con la sola assenza di Chris Paul. GS deve far fronte al forfait di Green: gioca McCaw., passando ben presto a condurre le operazioni. I tre fenomeni non ancora mostrano tutto il loro potenziale ma i Warriors vanno al riposo già sul 65-55. Dal terzo quarto in poi Golden State accelera e stacca definitivamente i padroni di casa, a cui non basta il solito Griffin (31 punti). Houston-Atlanta vedeva il ritorno di Dwight Howard in Texas: buona prova la sua (24 punti)James Harden regala l'ennesima prestazione "champagne": 41 punti e 8 assist, che stavolta però risulteranno insufficienti ad ottenere la vittoria. A sei secondi dalla sirena ci prova Ariza a dare l'overtime ai Rockets, ma la sua bomba da fuori non trova il canestro.: i Wizard stendono i Lakers (116-108) con 33 punti di Wall, gli Spurs regolano senza troppi problemi i 76ers (102-86), privi di Embiid, Noel e Covington.