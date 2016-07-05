Preolimpico, grande Italia: Croazia ko (67-60), azzurri in semifinale

Piedi per terra e niente voli pindarici, certo,: sia perchè ci spedisce dritti dritti in semifinale di questo torneo preolimpico, sia perchè potrebbe dare la 'scossa' giusta, quella convinzione nei propri mezzi che ancora non era stata trovata del tutto. L'Italia vince così entrambe le gare del proprio girone e, dove incontrerà una tra Messico e Grecia (molto probabilmente i centroamericani). Dopo l'affermazione nell'esordio con la Tunisia,, regolando i pur forti giocatori croati, trascinati da un grande Bogdanovic. L'Italia si affida al Palaolimpico di Torino - 12000 spettatori, tra cui Alex Del Piero, seduto in parterre accanto ad Andrea Agnelli, Allegri, Leonardo, il presidente del Coni Malagò e la sindaca di Torino Appendino - che sostiene gli azzurri in maniera incessante. E ce n'è davvero bisogno., e sono costretti agli straordinari per non far scappare via i temibili avversari. Per fortuna Bargnani stasera c'è, e si fa sentire: nei momenti più difficili è lui a prendere per mano gli azzurri, insieme ad un ottimo Hackett. L'Italia arriva all'intervallo con i danni 'limitati':Comincia la ripresa, e sul parquet c'è di nuovo, dopo che Messina lo aveva tolto nella prima frazione a causa di due sanguinose palle perse consecutive. E l'ex capitano dell'Olimpia Milano (giocherà negli Houston Rockets, ndr) lo ripaga ampiamente: difesa perfetta, e davanti Hackett ispiratissimo.che permette all'Italia di gestire e arrivare a fino terzo quarto avanti di 7 punti (54-47). Ma la Croazia, si sa, è squadra che non molla un centimetro. I primi minuti dell'ultimo quarto sono infuocati,. Ma l'Italia sembra aver finalmente trovato la fisionomia giusta, e soprattutto la concentrazione necessaria per attestarsi tra le 'big':, l'Italbasket conduce il match in porto senza nemmeno soffrire granchè. Finisce 67-60, gli uomini di coach Messina fanno due su due e aspettano la prossima avversaria in semifinale: da stanotte,