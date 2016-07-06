Palma d'Oro Coni a coach Messina: "Orgoglioso, ora vinciamo il preolimpico"

L'importantissimo successo contro la Croazia di ieri sera non è stata l'unica soddisfazione per Ettore Messina.A consegnare il premio all'allenatore dell'Italbasket è stato il presidentein persona, al termine della gara vinta contro i croati, che ha spalancato agli azzurri le porte della semifinale del torneo preolimpico di Torino. Ad annunciare la consegna della Palma d'Oro è stato lo stesso Coni sul proprio profilo Twitter, mentre il presidente Malagò ha spiegato su Sky i motivi del premio. "E' l'equivalente per un tecnico del Collare d'oro al merito sportivo e rappresenta. Non era mai successo nel mondo della pallacanestro - ha detto Malagò - ma l'abbiamo data motu proprio per l'orgoglio di avere Ettore Messina,per quanto fatto in Italia, in Europa, e ora in Nba e per il nostro Paese". Il coach azzurro, dal canto suo, ha affermato di sentirsi orgoglioso dell'onorificenza ricevuta. ", è stata una sorpresa del presidente Malagò che non posso che ringraziare - ha detto Messina - E' strano che certi riconoscimenti arrivino a lavori in corso e non a risultati acquisiti,". Sì, perchè dopo la doppia vittoria contro Croazia e Tunisia l'Italia si avvicina sempre più a quel sogno chiamato Rio 2016. Prima però c'è da fare ancora due passi avanti., che molto probabilmente sarà il Messico (o eventualmente la Grecia, ndr). Intanto, gli azzurri escono 'più forti' dopo la bella prova di ieri contro i pur temibili croati. Una prestazione che ha reso felice anche il Presidente della Federbasket,: "La Croazia ci ha fatto soffrire,. Si è giustamente parlato della Nazionale di calcio, ma noi non siamo inferiori".