Rio 2016, bronzo alla Spagna: Australia battuta all'ultimo respiro (89-88)

Una finalina così appassionante che sembra quasi una finale per l'oro.ha deliziato il pubblico brasiliano ma anche tutti gli appassionati della palla a spicchi. L'hanno spuntata gli atleti iberici,, su un'azione molto contestata per un fallo decisamente dubbio fischiato a Patty Millsche è valso la medaglia di bronzo., in quella che con tutta probabilità è stata la sua ultima avventura con la casacca della "Roja". Sul fronte australiano, altra grande prova di Patty Mills, autore di 30 punti complessivi. Nel primo quarto i ritmi sono piuttosto soporiferi. A dominare sono soprattutto le difese, mentre gli attacchi di Spagna e Australia sbagliano molto.: alla fine del primo quarto la Spagna è avanti 23-17, sostenuta - manco a dirlo - da Pau Gasol. L'Australia, che fin qui ha disputato un'Olimpiade sontuosa, non si scompone e con calma tenta di riagguantare gli uomini di Scariolo.e l'Australia va al riposo sotto di sole 2 lunghezze (38-40). Gli oceanici, quattro semifinali alle Olimpiadi ma mai a medaglia, tornano in campo con una grande 'fame' di vittoria. Il secondo tempo si accende e diventa bellissimo:, ma la Spagna ha tante soluzioni e sa come far male agli "Aussies". Gasol e Mills protagonisti in un terzo quarto pirotecnico e ricco di punti:Gli ultimi 10 minuti sono caratterizzati da sorpassi e controsorpassi. I "Boomers" sono temibilissimi, ma Gasol sembra mettere la firma sul match a 2' dalla fine. Niente affatto: Mills risponde subito, Australia a -1., ma è Gasol dalla lunetta a riportare la Spagna sul +1. Si è già dall'altra parte: Baynes fa esplodere la panchina australiana (88-87). Mancano 9 secondi.: dalla lunetta, il play regala successo e bronzo alla Spagna.