Rio 2016, delirio Brasile: Spagna ancora ko (66-65). Argentina e Lituania a punteggio pieno

La seconda giornata del gruppo B del torneo maschile di basket alle Olimpiadi di Rio 2016 regala una grande sorpresa:. I verdeoro, vittoriosi per 66-65, conquistano i primi due punti nel girone dopo la sconfitta all'esordio contro la Lituania. Gli iberici sono al secondo tonfo su due partite disputate:se vogliono sperare di approdare al turno successivo. Gli atleti di Ruben Magnano conquistano il successo al fotofinish, trascinati dalle ottime prove di(21 punti per entrambi). Sebbene la sfida si è mostrata sempre molto equilibrata, i padroni di casa sono sempre stati avanti nel punteggio, e un paio di volte hanno provato anche a "scappare" con dei break, annullati dagli spagnoli. Come all'inizio,ma i campioni d'Europa recuperano quasi subito, nonostante l'assenza di Marc Gasol e le precarie condizioni fisiche di Pau. All'intervallo il Brasile è avanti solo di 3 punti, ma nella ripresa Lima e Huertas lanciano i verdeoro. Gli spagnoli non mollano e sul finire. Ma nel momento clou accade l'imponderabile: Gasol sbaglia entrambi i tiri liberi a 23'' dalla fine, dall'altra parteSpagna battuta, Arena Carioca in delirio. Nelle altre due sfide, Lituania e Argentina sconfiggono Nigeria (89-80) e Croazia (90-82)., che danno parecchio filo da torcere ai lituani grazie anche alle belle performance di Diogu e Umeh. Ma Kalnietis non fa sconti, e la Lituania vola a 4 punti nel girone. In testa, insieme ai lituani, anche l'Argentina,che aveva battuto la Spagna all'esordio: probabilmente i croati hanno pagato lo sforzo della prima partita, soccombendo di fronte ai biancocelesti apparsi decisamente più brillanti.