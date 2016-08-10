Rio 2016, basket femminile: Australia in testa, Lara Sanders trascina la Turchia
di Redazione
10/08/2016
Sono due le notizie principali che emergono da questa giornata del torneo di basket femminile alle Olimpiadi di Rio 2016. La prima è che l'Australia può davvero arrivare in zona medaglia; la seconda riguarda la Turchia, e in particolare Lara Sanders, che ha deliziato il pubblico con una prestazione di altissimo livello (36 punti). Il big match della giornata era certamente quello tra Australia e Francia. Le oceaniche si sono imposte 89-71 grazie ad una splendida prova da parte di Penny Taylor, che ha realizzato complessivamente 31 degli 89 punti australiani. La Francia è apparsa spesso in difficoltà, orfana della playmaker Celine Dumerc. Alle transalpine non basta l'ottima Oliva Epoupa (che nella prima sfida aveva regalato il successo alla Francia), brava a totalizzare 15 punti e 7 rimbalzi. Proprio la Bielorussia uscita sconfitta nel primo match contro la Francia riesce a riscattarsi, e lo fa battendo le padrone di casa del Brasile (65-63), ancora a secco di vittorie. Nella prima parte del match le ragazze di coach Barbosa prendono pienamente in mano le redini del gioco, e niente lascia pensare ad un rientro delle bielorusse. Ma nella ripresa la musica cambia radicalmente, e la Bielorussia completa il sorpasso nel finale grazie alla bomba da 3 punti di Tatiana Troyna (18 punti complessivi per lei), giunta a 30 secondi dalla sirena conclusiva. Per le brasiliane, doverosa menzione per Damiris Dantas: 23 punti e 10 rimbalzi, tuttavia non sufficienti per guadagnare il primo successo in questo torneo. Nulla da fare per il Giappone, sconfitto dalla Turchia 76-62. Le giapponesi hanno avuto la sfortuna di incrociare una Lara Sanders praticamente inarrestabile: 36 punti e 7 rimbalzi che hanno lanciato la Turchia verso un importante successo. Male le nipponiche, nonostante la solita bella prova di Ramu Tokashiki (13 punti). Torna in campo il gruppo B: le campionesse USA se la vedranno con la Serbia, mentre alle 22:45 ora locale è in programma Senegal-Canada. Gara di apertura Cina-Spagna (17:15).
