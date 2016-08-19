Rio 2016, Gasol non basta alla Spagna: gli USA volano in finale (82-76)

Ancora una volta senza brillare, ma ancora una voltain queste Olimpiadi di Rio 2016. La Nazionale statunitense ha avuto ragione della Spagna, che ha dato il meglio di sè per tentare la grande impresa. Alla fine,Un successo che permette agli USA di andare alla caccia del, dopo i successi di Pechino 2008 e Londra 2012, entrambi - manco a dirlo - contro la Spagna. Per gli statunitensi da sottolineare la prova eccezionale dello "Splash Brother"(22 punti), e l'importanza di Irving, decisivo nei momenti cruciali del match. Fantastica anche la prova a rimbalzo diLa Spagna ha trovatononostante i problemi al polpaccio (23 punti per lui), ma gli altri pezzi forti del roster iberico hanno un pò deluso le aspettative., chiuso a 9 punti dagli USA (e per quanto visto sul parquet alla Spagna può andare più che bene). Il secondo quarto è un'altra musica: Gasol sale in cattedra,Ci pensa il solito Thompson a riportare a distanza di sicurezza la Nazionale a stelle e strisce: il primo tempo si chiude 45-39. Il secondo tempo comincia con gli USA più grintosi. La Spagna prova a tenere botta e tenta di restare in partita, affidandosi principalmente al suo uomo di punta:Alla fine del terzo quarto gli Stati Uniti sono avanti di 9: un passivo non impossibile da recuperare per gli iberici. Ma l'avvio dell'ultimo quarto è tutto dei campionissimi americani:La Spagna è sull'orlo del baratro, ma ancora una volta Gasol prende per mano i suoi compagni e tenta la storica rimonta. Scariolo assapora il -6 a poco più di due minuti dal termine,: sul ribaltamento di fronte, Kevin Durant mette in ghiaccio vittoria e accesso alla finale. Il team Usa attende ora la vincente di Serbia-Australia.