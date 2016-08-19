Rio 2016, l'addio di Ginobili e Parker: è la fine di un'epoca

I quarti di finale del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Rio 2016 hanno fatto dire basta a due campionissimi della palla a spicchi, che hanno deciso di interrompere la loro avventura nelle rispettive Nazionali:Lo sguardo commosso di Manu Ginobili ha fatto il giro del mondo., decretando così la fine della "Generacion Dorada", oro alle Olimpiadi di Atene 2004. Di quella generazione Ginobili è stato il genio, la stella più brillante: un oro e un bronzo olimpico, ma anche 4 titoli NBA con i San Antonio Spurs. Ora, però, è arrivato il momento di dire addio alla Nazionale: Manu lo sa, lo sente,. "Emozionante, davvero emozionante. A 39 anni non capita spesso una fortuna così, di poter chiudere in questa maniera, con questa atmosfera - ha detto Ginobili -". “Sono triste perché avrei voluto lasciare con una medaglia e non in questo modo - prosegue Manu Ginobili - È una notte che mi emoziona per quello che mi lascia, per tutti i ricordi che porterò dentro di me., con quattro squadre a pari merito e un tabellone che ci ha fatto finire subito dalla parte degli Stati Uniti. Un peccato, però se penso che non dovevo nemmeno esserci a queste Olimpiadi posso solo dire grazie.: sono stato fortunato a vivere quest’avventura” . E Ginobili non è il solo che ha deciso di dire addio alla maglia della propria Nazionale: la sconfitta contro la Spagna è stata l'ultima partita di Tony Parker con la casacca francese.dalla rappresentativa francese per dedicarsi completamente al NBA: Parker mantiene così la promessa fatta al suo coach, Gregg Popovich, ed al Presidente degli Spurs, R.C. Buford. Tony Parker lascia la Nazionale francese dopo aver conquistato un oro, un argento e due bronzi europei tra il 2005 e il 2015.