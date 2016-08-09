Rio 2016, gli USA travolgono anche il Venezuela. Bis Australia, riscatto Francia

in queste Olimpiadi e almeno per ora non sembra conoscere alcun tipo di ostacolo nel torneo di basket maschile di Rio 2016. Il "Dream Team" dei nostri tempi, dopo il trionfale esordio contro la Cina,: 113-69 il risultato finale a favore dei campioni a stelle e strisce. Non c'è stata storia, quindi, anche se i venezuelani almeno per un quarto si sono rivelati 'eroici'., complice la totale superficialità statunitense (attacco troppo statico) e una bella prestazione dei sudamericani, con protagonista principale, cresciuto a Philadelphia e cugino di Kobe Bryant. Nessuno avrebbe potuto pronosticare una situazione di pareggio alla prima sirena: basti pensare che i bookmakers quotavano uno scarto di almeno 50 punti come risultato finale. E in effetti sbaglieranno di poco.. Butler va su Cox, Carmelo Anthony sale in cattedra e gli americani realizzano un parzialone di 21-2. Tra l'altro, 'Melo si prende anche la soddisfazione di superare un certo Michael Jordan nella classifica marcatori “olimpici” USA. All'intervallo tutto è tornato alla normalità:, il Venezuela capisce che il momento di gloria è già finito. Tuttavia, i sudamericani non mollano un centimetro e disputano un terzo quarto dignitosissimo. Gli USA mantengono tranquillità e concentrazione, e tengono a debita distanza gli avversari:a cavallo tra gli ultimi due quarti. Il Venezuela si arrende: l'ultimo quarto è passerella USA, che chiude 113-69. Nelle altre sfide, da segnalare la seconda vittoria consecutiva della sorprendente Australia, che dopo aver travolto la Francia nella gara d'esordio è riuscita a regolare anche la Serbia:Ancora una volta sugli scudi, autore di 13 dei suoi 26 punti nel periodo conclusivo; di grande livello anche la prove di Matthew Dellavedova (23 punti e 13 assist) e Andrew Bogut (9 punti, 12 rimbalzi e 6 assist). La Francia si riscatta dopo il pessimo esordio contro l'Australia e: 88-60 per i transalpini, migliori marcatori De Colo (19 punti) e Parker (14).