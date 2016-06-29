Rio 2016, la grinta di Datome: "Vogliamo guadagnarci le Olimpiadi sul campo"

A parlare è il capitano della Nazionale italiana di basket,, che sprona i suoi compagni alla vigilia dell'ultima amichevole prima del torneo preolimpico di Torino, dove l'Italia si giocherà la possibilità di accedere. L'Italbasket viene dalla sconfitta nella finale del torneo "Imperial Basketball City": a Bologna, infatti,che fino ad allora avevano spazzato via i (deboli) avversari. Una sconfitta che però, come sottolinea Datome, potrebbe far bene alla truppa di Ettore Messina. "E' stata la prima gara vera - ha detto Datome - qualcosa di cui avevamo veramente bisogno. Abbiamo poco tempo,, siamo tutti a disposizione del coach". Capitolo infortuni. Qualche grattacapo Messina ce l'ha, viste le condizioni non ottimali di, reduce da una frattura all'osso mascellare e costretto a giocare con una maschera protettiva. Ma Gigi Datome minimizza e carica i tifosi: ", è importante essere sani e remare tutti dalla stessa parte - spiega il capitano - Giochiamo in casa, vogliamo tanto e tutti questa Olimpiade ma dobbiamo dimostrare di meritarcela sul campo". L'ultima amichevole, in programma domani a Biella, servirà a Messina per stilare la lista dei 12 che parteciperanno al Preolimpico di Torino: il nostro primo impegno è in programma lunedì 4 luglio contro la. Datome spera che l'Italbasket possa riuscire a regalare le stesse emozioni che il popolo italiano sta vivendo, impegnata negli Europei francesi, che lunedì ha meritatamente sconfitto gli ex Campioni d'Europa della Spagna. "Sarebbe bello regalare le stesse emozioni vissute con il calcio anche agli appassionati di pallacanestro - afferma Gigi Datome - Ognuno ha degli obiettivi.. Le Nazionali hanno un doppio compito: far divertire e rendere orgogliosa tutta una nazione. Ce la metteremo tutta".