Rio 2016, si parte: subito Francia-Australia, a seguire tocca agli USA

Con la cerimonia d'inaugurazione di stanotte ha preso ufficialmente il via, che quest'anno si svolgono a Rio de Janeiro, in Brasile. Il torneo maschile del basket olimpico partirà nella giornata di oggi. Il primo gruppo impegnato sarà, proprio quello della corazzata che dovrebbe - salvo sorprese - conquistare senza problemi l'oro olimpico:. Ma a fare l'esordio (oggi, ore 19:15) sarà, una delle più forti tra le formazioni 'umane': non a caso i transalpini godono dei favori del pronostico per la conquista di una medaglia. Anche se quella d'oro, come detto, sembra essere già occupata... La Francia sfiderà, che nel ranking complessivo gode di una buona posizione (11esima, ndr) e si pone come obiettivo. Restando sulla partita d'esordio, i francesi dovrebbero prevalere sugli oceanici, ma non è da escludere qualche sorpresa. A mezzanotte non sarà l'ora dei fantasmi, ma di fenomeni in carne e ossa: scendono in campo gli Stati Uniti di. Uno squadrone da sogno, che tenterà di emulare le gesta di quel "Dream Team" che sbaragliò la concorrenza alle Olimpiadi di Barcellona 1992., già maltrattata nelle amichevoli preolimpiche (106-57): nulla fa pensare che l'esito di questa sfida possa essere diverso da quello del 24 luglio scorso. Infine, quando in Italia sarà notte fonda (3:15),, senza dubbio la più debole del girone. Anche in questo caso il pronostico è impietoso, con la Serbia favoritissima.: le vicecampionesse d'Europa in carica della Francia se la vedranno con la Turchia, mentre l'Australia sfiderà le padroni di casa del Brasile. Le altre sfide in programma sono Cina - Canada e Bielorussia - Giappone.