Rio 2016, si parte: subito Francia-Australia, a seguire tocca agli USA
di Redazione
06/08/2016
Con la cerimonia d'inaugurazione di stanotte ha preso ufficialmente il via la trentunesima edizione dei Giochi Olimpici, che quest'anno si svolgono a Rio de Janeiro, in Brasile. Il torneo maschile del basket olimpico partirà nella giornata di oggi. Il primo gruppo impegnato sarà il girone A, proprio quello della corazzata che dovrebbe - salvo sorprese - conquistare senza problemi l'oro olimpico: gli Stati Uniti, che vedono nelle loro fila diversi campioni NBA. Ma a fare l'esordio (oggi, ore 19:15) sarà la Francia di Tony Parker, una delle più forti tra le formazioni 'umane': non a caso i transalpini godono dei favori del pronostico per la conquista di una medaglia. Anche se quella d'oro, come detto, sembra essere già occupata... La Francia sfiderà l'Australia, che nel ranking complessivo gode di una buona posizione (11esima, ndr) e si pone come obiettivo il raggiungimento dei quarti di finale. Restando sulla partita d'esordio, i francesi dovrebbero prevalere sugli oceanici, ma non è da escludere qualche sorpresa. A mezzanotte non sarà l'ora dei fantasmi, ma di fenomeni in carne e ossa: scendono in campo gli Stati Uniti di Carmelo Anthony, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green. Uno squadrone da sogno, che tenterà di emulare le gesta di quel "Dream Team" che sbaragliò la concorrenza alle Olimpiadi di Barcellona 1992. L'avversario è la Cina, già maltrattata nelle amichevoli preolimpiche (106-57): nulla fa pensare che l'esito di questa sfida possa essere diverso da quello del 24 luglio scorso. Infine, quando in Italia sarà notte fonda (3:15), la Serbia di coach Djordjevic affronterà il Venezuela, senza dubbio la più debole del girone. Anche in questo caso il pronostico è impietoso, con la Serbia favoritissima. Uno sguardo anche alle donne: le vicecampionesse d'Europa in carica della Francia se la vedranno con la Turchia, mentre l'Australia sfiderà le padroni di casa del Brasile. Le altre sfide in programma sono Cina - Canada e Bielorussia - Giappone.
Udine, al via l'Europeo under 16 femminile: si parte con Italia-Russia
Milan ai cinesi: è la fine dell'era Berlusconi