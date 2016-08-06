Udine, al via l'Europeo under 16 femminile: si parte con Italia-Russia

Non solo Olimpiadi. Ieri pomeriggio, infatti, sotto la Loggia del Lionello - nella centralissima Piazza della Libertà di Udine - si è svoltaIl torneo partirà oggi e vedrà impegnate, raggruppate in quattro gironi. "Voglio ringraziare innanzitutto il sindaco Furio Honsell e tutta la sua città per la splendida accoglienza - ha detto il presidente FIP,- Alle atlete porto l’abbraccio di tutta la federazione e l’augurio di un grande divertimento.". "E’ un privilegio per me, per la città che rappresento e per la regione Friuli Venezia Giulia essere qui a darvi il benvenuto nella nostra terra - ha poi aggiunto il sindaco di Udine,- Sono molto grato agli organizzatori di questo Europeo e a chi ha fatto in modo che si svolgesse a Udine:Vi auguro di divertirvi e di trascorrere una settimana piacevole: lo sport è il veicolo migliore per socializzare, qui potete farlo in nome dell’Europa". Dopo l’intervento del Sindaco, ci sono stati i saluti dell’assessore allo sport del comune di Udine,e del consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia,. Infine, è toccato al commissario Fiba polacco,, dare il via ufficiale alla manifestazione:Per gli azzurri sarà il primo grande ostacolo di un girone B di ferro, nel quale partecipano anche Turchia (che verrà affrontata domani) e Lituania, che l’Italia sfiderà martedì. La rinnovata formula degli Europei Giovanili non prevede eliminazioni al termine della prima fase: