Udine, al via l'Europeo under 16 femminile: si parte con Italia-Russia
di Redazione
06/08/2016
Non solo Olimpiadi. Ieri pomeriggio, infatti, sotto la Loggia del Lionello - nella centralissima Piazza della Libertà di Udine - si è svolta la cerimonia d'inaugurazione dell’Europeo di basket Fiba under 16 femminile. Il torneo partirà oggi e vedrà impegnate centonovantadue atlete e sedici squadre, raggruppate in quattro gironi. "Voglio ringraziare innanzitutto il sindaco Furio Honsell e tutta la sua città per la splendida accoglienza - ha detto il presidente FIP, Gianni Petrucci - Alle atlete porto l’abbraccio di tutta la federazione e l’augurio di un grande divertimento. Vincerà il più forte, ma avrete tutte l’occasione di vivere una grande esperienza". "E’ un privilegio per me, per la città che rappresento e per la regione Friuli Venezia Giulia essere qui a darvi il benvenuto nella nostra terra - ha poi aggiunto il sindaco di Udine, Furio Honsell - Sono molto grato agli organizzatori di questo Europeo e a chi ha fatto in modo che si svolgesse a Udine: non è il primo evento sportivo che ospitiamo ma per me è sempre la stessa emozione. Vi auguro di divertirvi e di trascorrere una settimana piacevole: lo sport è il veicolo migliore per socializzare, qui potete farlo in nome dell’Europa". Dopo l’intervento del Sindaco, ci sono stati i saluti dell’assessore allo sport del comune di Udine, Raffaella Basana e del consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, Vittorino Boem. Infine, è toccato al commissario Fiba polacco, Eugeniusz Kuglarz, dare il via ufficiale alla manifestazione: si parte oggi, alle 21, con l’Italia di coach Giovanni Lucchesi che esordirà contro la Russia. Per gli azzurri sarà il primo grande ostacolo di un girone B di ferro, nel quale partecipano anche Turchia (che verrà affrontata domani) e Lituania, che l’Italia sfiderà martedì. La rinnovata formula degli Europei Giovanili non prevede eliminazioni al termine della prima fase: tutte e quattro le squadre del gruppo passano il turno e si sfidano negli ottavi di finale.
