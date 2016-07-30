Home Protagonisti Colpo Nba per Pesaro: ha firmato il play Marcus Thornton

di Redazione 30/07/2016

E' Marcus Thornton il nuovo play di Pesaro, fu seconda scelta dei Boston Celtics nel draft del 2015 Marcus Thornton è un nuovo giocatore di Pesaro. Per il secondo anno consecutivo la squadra marchigiana è riusciuta ad assicurarsi una seconda scelta NBA. Lo scorso anno fu la volta di Christon mentre quest'anno tocca proprio alla seconda scelta del 2015 dei Boston Celtics (45 scelta assoluta) che ha da poco firmato un contratto che lo legherà per due anni. Thornton, classe 1993 nativo di Upper Marlboro nel Maryland cresciuto cestisticamente nel College di William & Mary, dove ha fatto registrare numeri da capogiro con 18 punti di media nell'ultimo triennio. Marcus Thornton fu inserito nella conference CAA nel migliore quintetto della stagione prendendo anche parte alla Summer League che si svolse a Salt Lake City. Nella scorsa stagione ha militato nelle file della formazione australiana dei Sidney Kings dove ha concluso la stagione nel mese di marzo per poi trasferirsi nella NBDL con i Red Claws di Maine, squadra 'satellite' dei Boston Celtics. Marcus Thornton è un playmaker dalla grande stazza (è alto 191 cm) ma nonostante l'altezza è dotato di grandi doti atletiche, velocità e capacità di penetrazione oltre che di una grande precisione nel tiro dall'arco. Le dichiarazioni di Ario Costa Il presidente di Pesaro, Ario Costa non ha nascosto alla stampa la soddisfazione per il colpo di mercato messo a segno, con la convinzione che Thornton possa conquistare presto i nuovi tifosi e condurre Pesaro verso una grande stagione: 'Sono molto felice – ha dichiarato Costa - che insieme a Stefano Cioppi, abbiamo convinto un altra franchigia NBA a darci fiducia consentendo ad un loro giocatore di iniziare l’avventura europea a Pesaro, che si conferma sempre più, il posto ideale per crescere tecnicamente. Thornton è un playmaker che grazie alla sua altezza può giocare anche da guardia, caratteristica oramai sempre più importante nella pallacanestro moderna. Sono convinto che Marcus si troverà molto bene a Pesaro e saprà conquistare da subito l’entusiasmo dei nostri appassionati'.