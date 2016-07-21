Home Eurolega Sorteggiati i 4 gironi di Champions League Fiba: Avellino nel temibile gruppo D

di Redazione 21/07/2016

Ecco l'esito dei sorteggi di Champions League Fiba che si sono svolti a Monaco e che hanno visto impegnate Sassari, Varese, Venezia e Avellino Prende vita la nuovissima Champions League della Fiba che ha consumato il primo atto dei sorteggi della fase a gironi dove erano impegnate Venezia, Sassari, Varese ed Avellino. I sardi sono capitati nel gruppo A insieme ai temibili turchi del Banvit e i tedeschi dello Skyliners Francoforte. Temibili per la società di Sardara anche i cechi del Nymburk. Per accedere alla fase a gironi però, i sardi dovranno prima superare il Bakken, squadra che ha vinto il campionato danese e successivamente dovranno imporsi contro la vincente della sfida tra Donar e Tartu. Alla fase a gironi della Champions League Fiba accede direttamente la Reyer Venezia, capitata nel girone B che include i turchi del Pinar, gli ucraini del Khimik, i russi del Saratov e i francesi del Le Mans. Varese dovrà invece superare i portoghesi del Benfica nella fase preliminare prima di accedere al gruppo C, che comprende i lituani del Neptunas, i francesi dell'Asvel e i tedeschi dell'Ewe. Al gruppo D, uno dei più forti tecnicamente, accede la Scandone Avellino, che dovrà vedersela con i francesi dello Strasburgo che hanno vinto la scorsa edizione dell'Eurocup in una avvincente finale contro Trento. Nel raggruppamento di Champions League Fiba sono finiti anche gli spagnoli del Tenerife e i croati del Cibona. I sorteggi si sono svolti a Monaco. Ecco nel dettaglio tutti i raggruppamenti: Gruppo A Banvit (Tur) Francoforte Skyliners (Ger) Aris (Gre) Cez Nymburk (Cze) Helios Suns (Slo) As Monaco (Fra) Donar/Tartu vs Bakken/Sassari Rilski/Tsimoki vs Nahariya Gruppo B Pinar (Tur)Umana Reyer Venezia Saratov (Rus) Maccabi Rishon (Isr) Khimik (Ucr) Le Mans (Fra) Kataja/Sodertalje vs Proximus Lukoil vs Oradea/Prievidza Gruppo C Asvel (Fra) Ewe Basket (Ger) Paok (Gre) Neptunas Klaipeda (Lit) Rosa Radom (Pol) Ventespils (Lat) Usak vs AEK/Cluj Benfica/Varese vs Szolnoki Gruppo D Strasburgo (Fra) Sidigas Scandone Avellino Tenerife (Spa) Ostende (Bel) KK Cibona (Cro) KK Mega Leks (Srb) Igokea/Mornar vs Besiktas Riesne vs Porto/Juventus