NBA, niente All-Star Game a Charlotte: "North Carolina discrimina LGBT"

Con questa motivazione l'NBA ha deciso di non disputare più l'All Star Game a Charlotte. In un comunicato ufficiale, la Lega del massimo campionato professionistico statunitense, particolarmente discriminatoria nei confronti della comunità LGBT. Tale legge,, imporrebbe alle persone transgender di utilizzare il servizio igienico pubblico a seconda del sesso che compare sul loro certificato di nascita. Un obbligo inaccettabile e indigeribile per la NBA, che ha deciso così di compiere un gesto forte. "La Nba ha deciso che l'All Star Game 2017 non si svolgerà a Charlotte,- si legge nel comunicato - Fin dallo scorso marzo, quando il North Carolina ha introdotto la legge HB2, rendendo palese la necessità di tutele legali per la comunità LGBT di Charlotte,. Questi dialoghi costruttivi sono stati alimentati da alcuni dei valori fondamentali della nostra lega. Fra questi non soloma anche la propensione ad ascoltare e considerare punti di vista opposti". La NBA lascia comunque la porta aperta. Se le cose cambieranno, l'All Star Game tornerà ben volentieri a Charlotte. "Nonostante ci rendiamo conto che la Nba non possa scegliere la legge che viene applicata in ogni città, stato e nazione in cui opera,, nel clima creato dall'HB2", conclude la nota della Nba. L'auspicio è quello di riproporre l'All Star Game a Charlotte nel 2019. Intanto, nelle prossime settimane verrà comunicata la sede dell'All Star Game 2017.