NBA, niente All-Star Game a Charlotte: "North Carolina discrimina LGBT"
di Redazione
22/07/2016
"Il rispetto della diversità per noi è fondamentale". Con questa motivazione l'NBA ha deciso di non disputare più l'All Star Game a Charlotte. In un comunicato ufficiale, la Lega del massimo campionato professionistico statunitense denuncia una legge vigente nello stato del North Carolina, particolarmente discriminatoria nei confronti della comunità LGBT. Tale legge, denominata "House Bill 2", imporrebbe alle persone transgender di utilizzare il servizio igienico pubblico a seconda del sesso che compare sul loro certificato di nascita. Un obbligo inaccettabile e indigeribile per la NBA, che ha deciso così di compiere un gesto forte. "La Nba ha deciso che l'All Star Game 2017 non si svolgerà a Charlotte, con la speranza che la città del North Carolina possa ospitarlo nel 2019 - si legge nel comunicato - Fin dallo scorso marzo, quando il North Carolina ha introdotto la legge HB2, rendendo palese la necessità di tutele legali per la comunità LGBT di Charlotte, la Nba e gli Charlotte Hornets hanno lavorato per cercare di ottenere insieme una risoluzione positiva della vicenda. Questi dialoghi costruttivi sono stati alimentati da alcuni dei valori fondamentali della nostra lega. Fra questi non solo l'accettazione delle diversità, l'inclusione, l'equità e il rispetto degli altri, ma anche la propensione ad ascoltare e considerare punti di vista opposti". La NBA lascia comunque la porta aperta. Se le cose cambieranno, l'All Star Game tornerà ben volentieri a Charlotte. "Nonostante ci rendiamo conto che la Nba non possa scegliere la legge che viene applicata in ogni città, stato e nazione in cui opera, non crediamo di poter ospitare con successo i nostri festeggiamenti per l'All Star a Charlotte, nel clima creato dall'HB2", conclude la nota della Nba. L'auspicio è quello di riproporre l'All Star Game a Charlotte nel 2019 "a condizione che vi sia una risoluzione appropriata riguardo questo tema". Intanto, nelle prossime settimane verrà comunicata la sede dell'All Star Game 2017.
Articolo Precedente
Sicurezza, Kobe Bryant costretto ad annullare la tappa parigina
Articolo Successivo
Sorteggiati i 4 gironi di Champions League Fiba: Avellino nel temibile gruppo D