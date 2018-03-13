Home Eurolega Stasera Olimpia Milano-Real Madrid: i precedenti del big match di Eurolega

Stasera Olimpia Milano-Real Madrid: i precedenti del big match di Eurolega

di Redazione 13/03/2018

L'Olimpia Milano sfiderà stasera al Forum di Assago, il Real Madrid di Laso alla ricerca dei punti per salire in classifica. L'Olimpia Milano e il Real Madrid si affronteranno stasera in una grande classica del basket europeo. Le due squadre si sono affrontate per ben 26 volte in passato. Il bilancio degli scontri pende nettamente dalla parte degli spagnoli che hanno vinto per ben 17 volte contro i nove successi dei milanesi. L’ultimo vittoria delle Scarpette Rosse risale alla stagione 2008-09, quando Milano si impose in casa per 70-61. Olimpia Milano e Real Madrid si sono scontrate anche per due volte nella vecchia Coppa dei Campioni (1966-67 e 1983-84) con vittorie sempre di marca spagnola. Nel 1967, il Real vinse 91-83 mentre nel 1984 vinsero di un punto, 82-81 con 27 punti di Brian Jackson. Successo per le merengues anche nel match di andata di questa stagione, con 27 punti di Doncic nel 100-90 con cui i padroni di casa si sono imposti. Ovviamente le motivazioni sono tutte dalla parte del Real Madrid a caccia del migliore piazzamento in vista dei playoff, mentre per l'Olimpia Milano vincere significherebbe proseguire una striscia vincente, dopo i successi mietuti in campionato e dopo la grande vittoria ottenuta a Mosca contro il Khimki. Tra i protagonisti più attesi c'è Felipe Reyes, il 38enne del Real Madrid, oggi prima in Eurolega per rimbalzi totali (1699) e rimbalzi offensivi (662) e terzo per punti realizzati (2820).