Trentin Cup, Italia in finale: dominata la Repubblica Ceca (78-48)

Piedi per terra, ci mancherebbe, ma la Nazionale di Ettore Messina c'è e si vede.e aspetta in finale una Cina che fin qui ha saputo stupire tutti. Per il coach azzurro è stata la panchina numero 106, e - si spera - l'inizio del giusto viatico verso il sogno olimpico. Nessuno vuole azzardare previsioni troppo ottimistiche, ma è chiaro che(che ci manca dal 2004) è ben presente nelle menti di Messina e di tutti gli azzurri. A Trento, come detto, l'Italia sfodera un'ottima prestazione, aiutata - va detto - da una Repubblica Ceca particolarmente modesta,. I cechi reggono l'urto azzurro nella prima metà di gara, per poi sciogliersi nella ripresa e chiudere con un ritardo di 30 punti dalla truppa di Messina., 113 presenze e una Coppa Italia di Legadue in 5 anni con l'Aquila Trento e secondo posto nell'MVP 2015-2016, appena acquistato dai Campioni d'Italia dell'Olimpia Milano. Per precauzione, Messina tiene fuori Bargnani e Tonut, e mette dentro Poeta, Belinelli, Abass, Gallinari e Cusin. L'inizio non è spettacolare per entrambe le compagini. Il primo quarto scivola via caratterizzato da un susseguirsi di errori,: 12 punti per lui nei primi 10', Italia avanti. L'impressione è che gli azzurri ricerchino più l'amalgama e l'intesa di gioco piuttosto che il canestro. E ci può stare, in vista del grande appuntamento olimpico. Tuttavia, ridendo e scherzando,, portandosi anche sul +25 nel finale di primo tempo. Nella ripresa Messina fa ruotare i suoi uomini, la gara diventa un test che alla lunga può rivelarsi importante. E' l'occasione per Pascolo di prendersi tutti i tributi di quel palazzetto che lo ha sospinto per ben 5 anni.. In finale troviamo i cinesi, guidati dall'ex NBA Yi Jianlian. In attesa che Messina annunci i 16 che andranno a Torino 2016.