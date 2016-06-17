Finals NBA, LeBron mostruoso: Cleveland porta Golden State a gara 7

Quando Golden State conquistava il punto del 3-1,. Nessuno pensava si potesse arrivare a gara 7: troppo forti i gialloblu di Oakland, troppo superiori ai pur ottimi Cavaliers. E poi figuriamoci se i Warriors si fanno rimontare in una finale playoff. Loro le rimonte le fanno, mica le subiscono. Cleveland ha demolito la truppa di Kerr e tutte queste convinzioni. Dopo essersi imposto all'Oracle Arena in gara 5,sospinto da una Quicken Loans Arena eccezionale, ed è riuscita nell'impresa di portarsi sul 3-3. Ora diventa decisiva l'ultima sfida a Oakland, in programma nella notte tra domenica e lunedì (ore 2 della notte in Italia). Una sorta di "Superbowl" dell'NBA, con due formazioni stratosferiche a contendersi l'anello 2015-2016. La sfida l'ha decisa un campione assoluto., con un ultimo quarto giocato in maniera praticamente divina, che ha permesso ai Cavs di spegnere le velleità di rimonta degli ospiti. E pensare che alla fine del terzo quarto sarebbe dovuto uscire: "Mi ha chiesto di restare in campo - ha detto Lue - E' stato grandioso come sempre nella sua vita, dovrà esserlo ancora una volta". Dall'altra parte, il naufragio di Golden State è tutto nel delirio di Steph Curry: l'MVP ne mette dentro 30, ma fa solo 8/20 dal campo.I Warriors non hanno potuto affidarsi nemmeno alle seconde linee: Igoudala troppo acciaccato, Barnes praticamente nullo (0/8 al tiro in 16 minuti, un disastro). Nel primo quarto Golden State è praticamente rimasta negli spogliatoi.. Ci pensa Curry nel secondo quarto a riaprire momentaneamente la gara (15 punti per lui) ma è decisamente la giornata di LeBron: aiutato dalle ottime performance di Irving e Thompson, il fenomeno trascina i Cavs al 59-43 dell'intervallo. Comincia la ripresa e la musica non cambia. Cleveland continua impietosamente a segnare, non concedendo nulla ai campioni in carica.Ultimi 12'. LeBron è mostruoso, e riesce anche a stoppare Curry, che da quel momento in poi perde il controllo facendosi cacciare per falli a 4'22'' dalla sirena. I Warriors cedono, alzano bandiera bianca e puntano tutto a gara 7 nella propria tana.: le due precedenti (Knicks ’51 e Lakers ’66) hanno entrambe perso. L'impresa non è ancora completata.