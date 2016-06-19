Trentin Cup, trionfo azzurro: sconfitta la Cina, buon segnale per le Olimpiadi

L'Italbasket, dopo la netta vittoria in semifinale contro la Repubblica Ceca (78-48), riesce ad avere ragione in finale anche della Cina, superata anch'essa con un divario che non lascia spazio ad interpretazioni:, trascinati da Gallinari e Belinelli. Il percorso verso il Preolimpico di Torino sembra aver dato i frutti sperati. La squadra è in palla, e si vede;, e la difesa ha fornito le risposte che si aspettava il coach. Contro gli avversari cinesi è stato possibile anche fare un test 'fisico',: l'Italia ha retto molto bene, confortata - come detto - da una difesa di ferro che costringe la Cina a compiere molti errori al tiro. Il leitmotiv della partita lo si intuisce fin dai primi minuti: gli azzurri sembrano inarrestabili, i cinesi completamente storditi.: la Cina si innervosisce, coach Gong prende un tecnico e qualcuno rifila una botta ad Abass. Gli asiatici pian piano tornano ad essere precisi sotto canestro, e recuperano parzialmente lo svantaggio, risalendo fino a -9. Ma l'Italia dimostra di avere una concentrazione di altissimo livello, non perdendo mai la bussola e. I protagonisti, come detto, sono Gallinari e Belinelli (per il Gallo 13 punti e 5 rimbalzi in 20 minuti), ma anche Hackett si fa apprezzare per la capacità di dare il giusto ritmo al quintetto azzurro. Nel secondo tempo spazio a, e Messina può dirsi soddisfatto: i due ripagano ampiamente la fiducia del mister con le loro buone prestazioni sul parquet trentino. L'Italbasket mantiene saldamente la gara in pugno, e la conduce con maestria fino all'87-58 dell'ultima sirena., che ricade malamente dopo un contrasto: quando si rialza tutto il palazzetto gli rivolge un applauso di incoraggiamento. Dopo il match, Ettore Messina ha diramato i 16 nomi che parteciperanno al Preolimpico:. (Riserve a casa: Pascolo, L. Vitali, Counooh e Mian). Da lunedì gli azzurri saranno a Bologna: nel prossimo weekend è in programma il secondo quadrangolare con Filippine, Canada e di nuovo la Cina.che tenteranno di portare l’Italia a un’Olimpiade che manca da Atene 2004: il coach lo farà giovedì 30 giugno a Biella, contro Portorico.