Mondiale Under 17, azzurre da sballo: battuta la Cina, è finale!

Sa di storiache si sta disputando a Saragozza, in Spagna. Le azzurrine, allenate da, sconfiggono la fortissima Cina in semifinale (62-51) e volano all'ultimo atto della competizione,, che hanno battuto le giovani cestiste statunitensi con il punteggio di 73-60. Il trionfo della Nazionale under 17 femminile resterà per sempre scolpito nella storia di questo sport, non solo per quanto riguarda il movimento femminile. Al Mondiale di Saragozza le Azzurre hanno messo a segnonella storia del basket femminile italiano, sia a livello giovanile che tra i 'senior'. Chiaramente ora l'appetito vien mangiando. Le azzurrine non vogliono certo fermarsi qui: c'è una finalissima da giocare, con la concreta possibilità di diventare. Lo sa bene l'artefice di questo incredibile successo, Giovanni Lucchesi, che già dopo la vittoria con il Canada si era lasciato andare alle. Chissà cosa avrà provato dopo aver visto le sue ragazze superare brillantemente le avversarie cinesi, guadagnandosi così l'accesso alla finalissima contro l'Under 17 australiana,. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta sul canale ufficiale You Tube della Fiba. E dire che le nostre ragazze non erano partite affatto bene., spaventando le azzurrine, che però hanno pian piano ripreso coraggio e fiducia, recuperando lo svantaggio e riprendendo in mano le redini del gioco. Mattatrice della serata: con la sua grande prestazione nell'ultimo quarto ha permesso all'Italia di realizzare l'allungo decisivo., che va in doppia cifra insieme a Valeria Trucco (14 punti): sono loro le protagoniste principali del successo azzurro, ma va dato merito a tutte le ragazze per aver disputato un match (ed un torneo) fin qui straordinario. L'argento non è in discussione, ma siamo certi che Lucchesi e le sue splendide atlete