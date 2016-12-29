Verso Olimpia Milano-Zalgiris: ultima spiaggia per coach Repesa ?

La sfida della quindicesima di Eurolega è Olimpia Milano-Zalgiris, una sfida chiave per il futuro di Repesa sulla panchina delle scarpette rosse.

è la sfida delin programma alle ore 20,45. La squadra disfida una delle squadre più in forma dell'Eurolega, proprio nel momento più buio della stagione. Una gara che potrebbe rappresentare la scintilla che innescherebbe la riscossa di Milano o il decisivo affossamento di ogni speranza di agguantare l'ultimo treno per i playoff. La squadra di Repesa è reduce da ben 7 sconfitte consecutive in Eurolega, dopo un avvio incoraggiante. In campionato sono arrivate anche due sconfitte brucianti a, che potrebbero far vacillare il primato di Milano in classifica. Al Forum arriva lo, con l'intento di proseguire il proprio, positivo, cammino in Eurolega. Finora, i lituani hanno collezionato 5 successi e 9 sconfitte. Sulla panchina siederà una leggenda del basket europeo,. Nella conferenza stampa che precedeil coach lituano si è detto sorpreso del pessimo ruolino di marcia delle scarpette rosse in Europa: 'La posizione in classifica di Milano mi soprende, ma il livello è talmente elevato, che qualcuno deve pur restare in fondo..'.Sulle possibilità future di poter allenare l'Olimpia, Jasikevicius si è detto esaltato solo alla possibile idea di poterlo pensare: ''E' una piazza straordinaria, ha tifosi e tradizione, le due cose fondamentali per un club europeo'. E rimanendo in tema di panchina, la società meneghina è ancora decisa a proseguire connonostante i risultati assai deludenti che hanno tradito le aspettative della vigilia dopo una campagna acquisti sontuosa. Una fiducia a termine che durerà fino al match contro ildel 13 gennaio. Poi si tireranno le somme e si deciderà se andare avanti o sciogliere il sodalizio.