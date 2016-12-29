NBA, DeRozan-Lowry non bastano a Toronto: Golden State riprende la marcia

La sconfitta contro i rivali più agguerriti è già nel dimenticatoio: Golden State si è subito ricomposta ed è tornata a fare ciò che sa fare meglio, ovvero divertire e vincere. E non era affatto scontato,, che poteva creare diversi grattacapi a coach Kerr. Una bella prova del nove per i Warriors, superata brillantemente grazie a Curry e Durant., rifacendosi con gli interessi dopo la prova a dir poco opaca della Quicken Loans Arena. KD ha realizzato 22 punti, 17 rimbazi, 6 assist e 5 stoppate, sfogando sul terreno della Oracle Arena la frustrazionenon sanzionato dagli arbitri. Le immagini hanno poi chiarito che il fallo c'era, e dalla lunetta l'esito poteva essere diverso. Ma tant'è. Toronto, come detto in precedenza, è un avversario alquanto ostico: i Raptors venivano da 4 successi consecutivi, e anche a Golden State hanno dimostrato di essere in salute.e veri e propri trascinatori della franchigia canadese. Tuttavia nel finale sono proprio loro ad essere risultati mancanti, quando Toronto aveva bisogno del loro estro per tentare l'aggancio ai Warriors. Toronto sbaglia tantissimi tiri negli ultimi minuti,: finisce 121-111 per i padroni di casa. Ci pensa Danilo Gallinari a regalare il successo ai Denver Nuggets, che sconfiggono in casa i Minnesota Timberwolves (105-103).A Minnie non bastano i 25 punti di Wiggins. Vince in casa Chicago (101-99 contro Brooklyn), successi esterni per Charlotte (senza Belinelli) e Milwaukee sui parquet di Orlando e Detroit.