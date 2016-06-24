Draft NBA: i 76ers prendono Simmons, Ingram ai Lakers. Belinelli passa agli Hornets

Le indiscrezioni riportate dalla stampa americana (e anche da Dotbasket, come potete leggere nel nostro articolo di ieri) sono state tutte sostanzialmente confermate. Come previsto, isono riusciti ad accaparrarsi il più grande talento potenziale presente in questo Draft: stiamo parlando di, ala 19enne, australiano, proveniente dagli LSU Tigers. Per il nuovo baby fenomeno si sono già sprecati paragoni piuttosto ingombranti:, in particolare per la sua grande abilità negli assist. Simmons pecca un pò nel tiro da fuori, ma la sua giovane età lascia pensare che ci saranno senza dubbio dei miglioramenti anche sotto questo aspetto. Sta di fatto che questo ragazzone di 2,08 cm e 109 kg di peso ha qualità indiscutibili - in particolare a rimbalzo - e per Phila,, è proprio quello che ci voleva. Sempre come già riportato dalle indiscrezioni,, anch'egli ala e anche lui 19enne, proveniente dall'Università di Duke. Anche Ingram, 206 cm di altezza, deve confrontarsi con un paragone niente male:, in particolare per la sua 'cattiveria' sul parquet. Altri colpi rilevanti li mettono a segno i Boston Celtics, che ingaggiano, i Phoenix Suns, che scelgono, e i Minnesota Timberwolves, che prendono. Piccolo record: sono 14 i giocatori non nati negli Stati Uniti chiamati in questo primo giro del Draft. Infine, una notizia che riguarda un personaggio di casa nostra:e approda alla corte di Michael Jordan, proprietario degli Charlotte Hornets. Il trentenne bolognese è stato ceduto dai Kings in cambio della scelta numero 22.