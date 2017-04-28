Toronto e San Antonio chiudono la pratica: Milwaukee e Memphis salutano i playoff

Sono stati questi i due verdetti della notte in NBA, dove entrambi i team qualificati al prossimo turno hanno conquistato gara 6 a spese di Milwaukee e Memphis. Tutte e due le serie si sono infatti concluse sul 4-2. Partiamo dalla gara del Wisconsin, dove i Bucks dovevano necessariamente vincere per non abbandonare la post-season. Sarà stata anche l'ansia da prestazione a frenare gli uomini di coach Kidd nel primo tempo, dove i canadesi non lasciano nemmeno le briciole agli avversari:(chiuderà con 32 punti), Powell e Valanciunas fanno il resto. Milwaukee appare tramortita e incapace di imbastire una reazione, anche perchèToronto va al riposo avanti di 9 punti nonostante un Lowry ancora lontano dalla migliore condizione (solo 13 punti per lui). Si torna in campo dopo l'intervallo e l'inerzia resta la stessa. Anzi, i Raptors sono decisi ad allungare il divario per chiudere subito i giochi. Gli unici buoni spunti di Lowry arrivano proprio nel terzo periodo:, e al BMO Harris Bradley Center tutti cominciano a pensare già alla prossima stagione. Ma non è ancora finita: straordinario parziale pro-Bucks nell'ultimo quarto (20-3!), Toronto va in tilt e subisce il sorpasso dei padroni di casa a 3' dalla sirena.: DeRozan guida il controparziale di 9-0, nel finale Giannino spreca il possesso ed è ancora il top player di coach Casey a mettere dentro i liberi del definitivo 89-92. E della semifinale., che supera Memphis in trasferta 96-103. I protagonisti del successo Spurs sono due: uno è quello di sempre - Kawhi Leonard, 29 punti e 4 assist -, che vuole ancora continuare a stupire: 27 punti, 4 assist e una prestazione da giovincello. I Grizzlies ce l'hanno messa davvero tutta, con Conley (26 punti) ultimo ad arrendersi.Ma in semifinale va San Antonio, che può godersi un Leonard in forma strepitosa.