Cleveland torna Cleveland: 125-97 ai Timberwolves. Thomas (44 punti) oro di Boston

I campioni in carica risorgono dal torpore che li aveva attanagliati nell'ultimo periodo e disputano finalmente una gara all'altezza delle loro potenzialità., nettamente sconfitti 125-97 alla Quicken Loans Arena. Quando LeBron gira, diventa tutto più facile per i Cavs.(27 punti, 12 assist e 8 rimbalzi) ed è senza dubbio il migliore dei suoi, assieme a Kyle Korver, bravo a realizzare 20 punti molto importanti nell'economia del match. I Cavaliers gettano nel dimenticatoio un mese di Gennaio davvero poco esaltante e riprendono la marcia. E' soprattutto nel secondo tempo che i Cavs annientano Minnie,Nel terzo quarto il super break di 27-10 mette la parola fine ad ogni speranza di rimonta ospite: vince Cleveland, Tyronn Lue può tornare a sorridere. Senza DeRozan, i Raptors si confermano squadra troppo altalenante. Specialmene quando l'ostacolo si chiama Isaiah Thomas: la stella dei Boston Celtics regala al suo pubblico un'altra prova "monstre".Lowry, come al solito, fa quel che può (32 punti) ma ad esultare è Boston: finisce 109-104 per i padroni di casa. Senza Embiid i 76ers non sono la stessa cosa. Quando poi manca anche Covington, per la truppa di coach Brown si fa davvero dura.: i Mavs conquistano la quinta vittoria nelle ultime sei proseguendo la loro risalita nella Western Conference. Il -46 rifilato da Golden State rischiava di diventare un vero e proprio incubo per i Clippers.Nonostante i 41 punti del sempre eccellente Bledsoe, i Suns restano la peggiore squadra ad Ovest.