Golden State spazza via San Antonio: 4-0, è ancora finale!

L'obiettivo era chiaro fin dal primo giorno di questa stagione: arrivare fino all'ultimo atto per scrivere di nuovo la storia. Una storia identica a quella di due anni fa, ma, quando non bastò il vantaggio di 3-1 nella serie per conquistare l'anello, finito poi tra le braccia di LeBron James. Che i Warriors fossero favoriti in questa finale di Conference era piuttosto noto. Ma che la corazzata gialloblu chiudesse la serie sul 4-0 contro gli Spurs non era così scontato, a cui è mancato troppo presto un giocatore chiave come Kawhi Leonard. Il pubblico degli Spurs non può far altro che: il 39enne non ha ancora dato l'ufficialità sul suo futuro, ma Popovich ha voluto comunque dargli una casacca da titolare, per quella che potrebbe essere stata l'ultima gara della sua carriera. Il 129-115 con cui Golden State rifila il quarto ko consecutivo agli Spurs è firmato principalmente da Steph Curry e Kevin Durant:, e coach Kerr (ancora assente per i noti problemi alla schiena) non può che esserne soddisfatto. Oltre ai due giganti, è tutto il collettivo Warriors a funzionare egregiamente, a cominciare da due imprescindibili come Klay Thompson e Draymond Green. Dall'altra parte, le uniche speranze per gli "Speroni" - dopo l'infortunio di Leonard in gara 1 - erano riposte in Aldridge, ma il 31enne non è riuscito in nessun modo a spostare gli equilibri verso San Antonio.Nella ripresa i vicecampioni in carica tengono a bada Ginobili e compagni: è finalissima, ancora una volta. E ora si sogna la rivincita contro Cleveland.