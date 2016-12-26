A2, si gioca a Santo Stefano: stasera su Sky la sfida tra Forlì e Imola
di Redazione
E' lecito giocare durante le feste natalizie? Beh, in Inghilterra lo fanno da sempre. Il cosiddetto "Boxing Day" nella Premier League di calcio è una tradizione a cui nessun suddito della Regina rinuncerebbe. Qui in Italia è un pò diverso, e nel calcio non si è mai riusciti a far passare l'idea che si possa disputare un turno di campionato anche il 26 dicembre. Ma il basket ha deciso di provarci. La A2, infatti, avrà stasera tutti i riflettori puntati addosso: alle 20:30 è in programma la sfida tra Unieuro Forlì e Andrea Costa Imola, che verrà trasmessa in diretta addirittura da Sky Sport 1. Niente vacanze, quindi, per entrambi i team, che saranno protagonisti di questo esperimento. Una "prova" che vede il parere favorevole del coach dei forlivesi, Gigi Garelli: "Sono sempre stato dell’idea che lo sport e lo spettacolo sportivo debbano inserirsi nella vita delle persone, a maggior ragione durante le festività - spiega Garelli - in cui le persone sono lontane dagli impegni lavorativi e possono quindi goderne maggiormente. Saluto pertanto con piacere il fatto che Lega Nazionale Pallacanestro e Sky abbiano scelto Forlì come ‘campo centrale’ della gara natalizia". Tra l'altro, per i tifosi forlivesi, la sfida con Imola è da sempre molto sentita: per questo è facile immaginare come il palazzetto andrà a riempirsi completamente, creando uno splendido scenario... "natalizio". E non è finita: il 29 dicembre è in programma anche il match tra i Roseto Sharks e la Segafredo Bologna (ore 21, Sky Sport 2). SCHIAFFO A 14ENNE, 7 TURNI A COACH L'allenatore della Cestistica Ischia, Giovanni Cervera, è stato squalificato per 7 giornate dopo quanto accaduto nella partita di basket Under 15 Elite, giocata domenica scorsa a Monte di Procida (Napoli) e terminata a favore dei padroni di casa 72-51. Il coach ha sostituito uno dei suoi ragazzi, rimproverandolo aspramente: la risposta del 14enne non è affatto piaciuta al mister, che gli ha rifilato uno schiaffo in pieno viso. Immediato l'intervento degli arbitri che hanno provveduto ad espellere Cervera. Il coach della Cestistica dovrà stare fuori per 7 turni.
