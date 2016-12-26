A2, si gioca a Santo Stefano: stasera su Sky la sfida tra Forlì e Imola

Beh, in Inghilterra lo fanno da sempre. Il cosiddetto "Boxing Day" nella Premier League di calcio è una tradizione a cui nessun suddito della Regina rinuncerebbe. Qui in Italia è un pò diverso, e nel calcio non si è mai riusciti a far passare l'idea che si possa disputare un turno di campionato anche il 26 dicembre. Ma il basket ha deciso di provarci. La A2, infatti, avrà stasera tutti i riflettori puntati addosso:, che verrà trasmessa in diretta addirittura da Sky Sport 1. Niente vacanze, quindi, per entrambi i team, che saranno protagonisti di questo esperimento. Una "prova" che vede il parere favorevole del coach dei forlivesi,: "Sono sempre stato dell’idea che lo sport e lo spettacolo sportivo debbano inserirsi nella vita delle persone, a maggior ragione durante le festività - spiega Garelli - in cuiSaluto pertanto con piacere il fatto che Lega Nazionale Pallacanestro e Sky abbiano scelto Forlì come ‘campo centrale’ della gara natalizia". Tra l'altro, per i tifosi forlivesi, la sfida con Imola è da sempre molto sentita:, creando uno splendido scenario... "natalizio". E non è finita: il 29 dicembre è in programma anche il match tra i Roseto Sharks e la Segafredo Bologna (ore 21, Sky Sport 2).L'allenatore della Cestistica Ischia,, è stato squalificato per 7 giornate dopo quanto accaduto nella partita di basket Under 15 Elite, giocata domenica scorsa a Monte di Procida (Napoli) e terminata a favore dei padroni di casa 72-51. Il coach ha sostituito uno dei suoi ragazzi, rimproverandolo aspramente:. Immediato l'intervento degli arbitri che hanno provveduto ad espellere Cervera. Il coach della Cestistica dovrà stare fuori per 7 turni.