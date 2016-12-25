Impazza la vendita dei tagliandi per la sfida al vertice tra Grissin Bon e Olimpia Milano, con i reggiani che meditano propositi di rivincita.

La sfida traè già entrata nel vivo. Nella scorsa stagione, decise lo scudetto e anche quest'anno si prefigura come uno scontro al vertice tra due squadre che ambiscono al titolo. Il match è in programma, e per ospitare la grande quantità di spettatori che accorreranno, è stata scelta la cornice delE la vendita dei preziosi tagliandi è schizzata subito alle stelle, con la quasi totalità dei biglietti che è andata polverizzata in pochi giorni, con solo alcuni posti rimasti disponibili e che potranno essere acquistati sulla piattaformaLa Grissin Bon Reggio Emilia, ha comunicato ufficialmente che 'Io stoRe' è regolarmente aperto nel giorno della vigilia di Natale per la sola vendita di merchandising, dalle ore 10 alle 18. La società reggiana ha altresi comunicato che la biglietteria del palazzetto dello sport di Bologna sarà chiusa alla vendita, fatta eccezione per il ritiro degli accrediti alle casse. Per coloro che non riusciranno ad entrare in possesso dei preziosi tagliandi per assistere al big match, c'è sempre la possibilità di potersi godere la sfida suche la trasmetterà in diretta, mentre sarà possibile rivederla in streaming suo sulla pagina facebook della società. A scaldare la vigilia della sfida del PalaDozza ci ha pensato, che medita propositi di rivincita dopo la sfida scudetto persa a giugno: 'E' da quell'ultima sfida che attendo questa partita contro Milano. Sarà fondamentale partire bene per far capire a Milano chi siamo. Dobbiamo indirizzare la gara verso di noi, da subito'.