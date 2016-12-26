NBA, cuore Cleveland: magia di Irving a 3'' dalla fine, battuta Golden State (109-108)

Golden State sempre avanti, che per due volte tenta lo strappo decisivo, ma non riesce a scappare. Alla fine, quando mancano un centinaio di secondi, viene prima riagguantata e poi sorpassata. Stavolta il finale, però, poteva essere diverso: i Warriors erano riusciti a rimettere il muso davanti grazie ad una tripla di Steph Curry ad una settantina di secondi dalla sirena. Ma gli uomini di coach Kerr non avevano fatto i conti, che proprio da quella gara 7 sembrano avere un'autentica testa d'acciaio. Il canestro all'indietro di Kyrie Irving a 3 secondi dalla fine è qualcosa di sublime, che manda in visibilio il pubblico della Quicken Loans Arena e dice a tutto il mondo:. E' stata una gara straordinaria dal punto di vista dell'intensità. Nel secondo tempo entrambi i team sono risultati più precisi al tiro rispetto alla prima frazione,. Tuttavia, i Cavaliers sono riusciti a non far 'scappare' i Warriors, anche grazie al dominio a: coach Lue può ringraziare in tal senso la splendida performance diAll'intervallo era 55-52 per Golden State, e già si capiva che si sarebbe deciso tutto nel finale. La ripresa è stata un'emozione continua:, con il pubblico della QLA che cominciava a mostrare facce preoccupate. Ma i Cavs sono infiniti, ormai dovreste averlo capito. Cos'è mancato ai gialloblu di Oakland?Gran lavoro nei blocchi, niente da dire, ma da lui ci si aspetta un rendimento offensivo degno della sua fama. Eppure anche ieri poteva essere lui il "man of the match",, quasi a dire: "Mi basta una palla per essere il più grande". Ma anche Curry non aveva fatto i conti con la "testa d'acciaio" dei Cavaliers, con lo spirito guerriero di LeBron James e con la magia di Irving.Nell'ultimissimo possesso Warriors qualche dubbio per un possibile fallo proprio su KD da parte di Jefferson. "Non sono di certo caduto da solo", ha detto l'ex OKC nel post gara. Le supersfide sono fatte anche di questo.