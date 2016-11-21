A2, Treviso espugna Roseto. Fortitudo-Forlì sospesa per incidenti
di Redazione
21/11/2016
L'ottava giornata di A2 ha regalato molte emozioni, tante vittorie 'corsare' e purtroppo anche episodi che non vorremmo mai vedere all'interno dei nostri palazzetti. Al PalaDozza, infatti, la partita tra Fortitudo Bologna e Forlì è stata sospesa per cinque minuti a causa delle intemperanze della tifoseria ospite. Il tutto è accaduto a metà del terzo quarto: sono dovute intervenire le forze dell'ordine, che sono ricorse alle cariche nei confronti degli ultras provenienti da Forlì per riportare la situazione alla normalità. Sul campo a trionfare sono stati i fortitudini, che hanno sconfitto gli ospiti 73-65: un successo che permette alla Fortitudo di inserirsi nel gruppetto che insegue il trio di testa composto da Roseto, Treviso e i cugini della Virtus. I virtussini, infatti, hanno espugnato il parquet di Jesi 79-88, grazie ad una prestazione da incorniciare di Kenny Lawson, autore di 22 punti in 36 minuti. Per la squadra di coach Cagnazzo è il quinto ko di fila. Ma il big match del girone Est è certamente quello tra Roseto e Treviso. A spuntarla è la DeLonghi, che riscattano subito il pesante rovescio subito mercoledì a Bologna. La gara non è stata di grandissima qualità tecnica: la chiave dell'incontro è stata l'ottima difesa trevigiana, brava a contenere il rosetano Smith, che pure è riuscito a realizzare 30 punti. Tuttavia, lo score della sua stella (e il solito, grande calore del suo pubblico) è risultato insufficiente per Roseto: Treviso vince 78-83. Sempre nel girone Est, fa rumore la vittoria esterna di Chieti a Piacenza (67-76). Passiamo al girone Ovest, dove a comandare troviamo un duo composto da Legnano e Biella: sia i primi che i secondi si sono imposti su misura, rispettivamente sulla Virtus Roma (76-75) e su Tortona (77-78, in trasferta). Proprio Tortona viene raggiunta da Siena, brava ad ottenere l'intera posta in palio sul parquet di Rieti (66-73). Fanno saltare il fattore campo anche Casale Monferrato (che abbandonano così l'ultimo posto in solitaria) e Latina, che espugnano Agropoli (67-71) e Ferentino (75-79).
