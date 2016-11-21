A2, Treviso espugna Roseto. Fortitudo-Forlì sospesa per incidenti

L'ottava giornata di A2 ha regalatoe purtroppo anche episodi che non vorremmo mai vedere all'interno dei nostri palazzetti. Al PalaDozza, infatti,a causa delle intemperanze della tifoseria ospite. Il tutto è accaduto a metà del terzo quarto: sono dovute intervenire le forze dell'ordine,per riportare la situazione alla normalità. Sul campo a trionfare sono stati i fortitudini, che hanno sconfitto gli ospiti 73-65: un successo che permette alla Fortitudo di inserirsi nel gruppetto che insegue il trio di testa. I virtussini, infatti,, grazie ad una prestazione da incorniciare di Kenny Lawson, autore di 22 punti in 36 minuti. Per la squadra di coach Cagnazzo è il quinto ko di fila. Ma il big match del girone Est è certamente quello tra Roseto e Treviso. A spuntarla è la DeLonghi, che riscattano subito il pesante rovescio subito mercoledì a Bologna. La gara non è stata di grandissima qualità tecnica:, brava a contenere il rosetano Smith, che pure è riuscito a realizzare 30 punti. Tuttavia, lo score della sua stella (e il solito, grande calore del suo pubblico) è risultato insufficiente per Roseto:. Sempre nel girone Est, fa rumore la vittoria esterna di Chieti a Piacenza (67-76). Passiamo al girone Ovest, dove a comandare troviamo un duo composto da Legnano e Biella:Proprio Tortona viene raggiunta da Siena, brava ad ottenere l'intera posta in palio sul parquet di Rieti (66-73). Fanno saltare il fattore campo anche Casale Monferrato (che abbandonano così l'ultimo posto in solitaria) e Latina, che espugnano Agropoli (67-71) e Ferentino (75-79).