NBA, Indiana sbanca Oklahoma. Tornano al successo i Kings

E' arrivata proprio nel giorno in cui mancava il giocatore migliore della franchigia di Indianapolis, Paul George, e sopratutto è giunta su uno dei parquet più difficili dell'intera Lega:, che subiscono così la sesta sconfitta in 14 partite nonostante ancora una voltaabbia provato a togliere le castagne dal fuoco alla truppa di coach Donovan. Proprio Westbrook aveva messo a segno la tripla che aveva regalato l'overtime a OKC,grazie sopratutto a Teague, vero protagonista del match. Westbrook ha provato di tutto, infilando la quinta tripla doppia della stagione (31 punti, 11 rimbalzi, 15 assist), ma Oklahoma ha commesso davvero troppi errori.: l'importante, ora, è riuscire a trovare una certa continuità di risultati.: la bomba da fuori di Terrence Ross avrebbe condotto gli uomini di coach Casey all'overtime, ma è arrivata fuori tempo massimo. Può esultare Sacramento, che torna finalmente al successo dopo 4 sconfitte di fila (e otto nelle ultime dieci giornate). Lo fa, autore di 23 punti, 9 rimbalzi e 4 assist, ma soprattutto di un eccellente partita difensiva contro un DeRozan fin qui quasi immarcabile. Il top player di Toronto mette a segno 12 punti, una miseria se consideriamo le ultime prestazioni:, ma non basta. Riscatto immediato per i Chicago Bulls dopo la sconfitta con i Clippers: sul parquet dei Los Angeles Lakers a passare sono i 'tori' (110-118) che conquistano la loro nona vittoria stagionale (la quinta nelle ultime sei).Terzo ko nelle ultime 4 gare, invece, per i gialloviola losangelini, a cui non bastano i 25 punti di Williams., che regola Atlanta 104-94 per la soddisfazione del sempre caloroso pubblico del Madison Square Garden.