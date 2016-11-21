Serie A, ottava giornata: Olimpia Milano inarrestabile, Venezia espugna Torino
di Redazione
21/11/2016
L'Olimpia Milano consolida il primo posto battendo Cremona in trasferta, successi per Avellino, Reggio Emilia e Caserta.Non si ferma la corsa dell'Olimpia Milano che continua a comandare la classifica del massimo campionato dopo 8 giornate a punteggio pieno. Le scarpette rosse mettono l'ottavo sigillo superando in trasferta Cremona, fanalino di coda in classifica, soffrendo nel finale più del dovuto. Alla fine la squadra di coach Repesa si impone per 72-76, pur priva di Raduljica e Cerella e con addosso ancora le tossine della gara persa in Eurolega contro la Stella Rossa. MacVan (nella foto) è stato il miglior realizzatore per i meneghini con 14 punti. Tengono il passo la Scandone Avellino e Reggio Emilia entrambe uscite vittoriose dai rispettivi impegni contro Sassari e Pesaro, mentre Caserta prosegue la sua marcia inarrestabile verso le posizioni di vertice battendo Capo d'Orlando in casa con il punteggio di 91-86. L'impresa della giornata la compie Brescia che nell'anticipo si impone per 74-68 sul parquet di Varese, approfittando anche della stanchezza della squadra di coach Moretti, reduce dall'impegno infrasettimanale di Champions. Brilla anche la stella della Reyer Venezia che si è imposta all'overtime sul parquet di Torino con il punteggio di 90-93 in una gara emozionante e non adatta ai deboli di cuore. Sugli scudi Peric (23 punti) e il tandem Washington-Wright per i torinesi. La Flexx Pistoia ritrova il successo battendo in casa la Dolomiti Energia Trento, sempre più in difficoltà in questo inizio di stagione e che sta patendo oltremodo la perdita di Pascolo, ceduto in estate all'Olimpia Milano. Questa sera il posticipo tra l'Enel Brindisi e la Pallacanestro Cantù chiuderà il sipario sull'ottava giornata.
