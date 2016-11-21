Serie A, ottava giornata: Olimpia Milano inarrestabile, Venezia espugna Torino

L'Olimpia Milano consolida il primo posto battendo Cremona in trasferta, successi per Avellino, Reggio Emilia e Caserta.

Non si ferma la corsa dell'che continua a comandare la classifica del massimo campionato dopo 8 giornate a punteggio pieno. Le scarpette rosse mettono l'ottavo sigillo superando in trasferta, fanalino di coda in classifica, soffrendo nel finale più del dovuto. Alla fine la squadra di coachsi impone per 72-76, pur priva di Raduljica e Cerella e con addosso ancora le tossine della gara persa in Eurolega contro la Stella Rossa.(nella foto) è stato il miglior realizzatore per i meneghini con 14 punti. Tengono il passo laentrambe uscite vittoriose dai rispettivi impegni contro, mentreprosegue la sua marcia inarrestabile verso le posizioni di vertice battendoin casa con il punteggio di 91-86. L'impresa della giornata la compieche nell'anticipo si impone per 74-68 sul parquet diapprofittando anche della stanchezza della squadra di coachreduce dall'impegno infrasettimanale di Champions. Brilla anche la stella dellache si è imposta all'overtime sul parquet dicon il punteggio di 90-93 in una gara emozionante e non adatta ai deboli di cuore. Sugli scudi(23 punti) e il tandemper i torinesi. Laritrova il successo battendo in casa la, sempre più in difficoltà in questo inizio di stagione e che sta patendo oltremodo la perdita diceduto in estate all'Olimpia Milano. Questa sera il posticipo tra l'chiuderà il sipario sull'ottava giornata.