A2, Trieste vola in finale: la Fortitudo crolla in gara 5 (80-60)

Niente da fare per la Fortitudo., che in gara 5 ha sconfitto nettamente la Effe (80-60). In città erano in tanti a sperare in un ultimo atto della stagione caratterizzato da un derby che avrebbe garantito scintille. Ma Trieste si è rivelata più brava e più forte della truppa di Boniciolli:Determinanti, per il successo triestino, Javonte Green (26 punti) e Cavaliero (12). La Fortitudo durante la gara era crollata fino al -22, salvo poi riuscire a trovare le forze per riprendere in mano il match e risalire fino a sei punti di distacco. Uno sforzo che non è bastato,(11 punti complessivi per lui) che hanno ricacciato indietro ogni speranza dei bolognesi. Una giornata, per la Fortitudo, davvero amara, che ha rischiato di trasformarsi anche in tragedia: un pullman di tifosi diretto a Trieste, fortunatamente senza conseguenze per nessuno dei 54 passeggeri. Niente derby, quindi: Trieste si appresta a contendere l'agognata promozione alla Virtus Bologna, che a partire da gara1 al Paladozza (martedì). Gara-2 sarà il 15. Si passerà lunedì 19 a Trieste, con eventuale gara-4, sempre su quel campo mercoledì 21. Eventuale gara-5 in casa Virtus venerdì 23. La vincente della finalissima sarà la sedicesima squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A, che prenderà il via il 1 ottobre 2017 e si concluderà il 9 maggio., in programma il 23 e il 24 settembre: a contendersi il trofeo saranno Venezia, Trento, Milano e Sassari. Infine, le Final Eight di Coppa Italia, che si disputeranno dal 15 al 18 febbraio 2018.