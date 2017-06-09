Olimpia Milano, vicinissimo il colpo M'Baye: contatti con Mike James

Ecco tutti i colpi di mercato in canna dell'Olimpia Milano, che potrebbe rivoluzionare il proprio roster dopo le concenti delusioni.

Il mercato dell'entrerà nel vivo solo dopo l'annuncio ufficiale del nuovo tecnico che, a meno di clamorosi dietrofront, dovrebbe essere l'ex coach della nazionaleattualmente coach dell'Hapoel Gerusalemme. Il club di Proli si sta già muovendo sottotraccia per evitare di rimanere indietro.Il primo colpo di mercato dovrebbe essereper il quale sarebbe già stato trovato l'accordo di massima per quanto concerne l'ingaggio. M'Baye è stato uno dei punti fermi dell'Classe '89, è un'ala grande capace di mettere a segno una media di 17,8 punti (e 5,3 rimbalzi) a partita nell'ultima stagione con la squadra allenata da coach Sacchetti. Numeri che la dicono lunga sulla classe di questo giocatore, ma che andranno testati nel contesto di una squadra dove la quantità di palloni e di minuti giocabili saranno certamente inferiori. Attualmente M'Baye si trova negli Usa dove sta perfezionando la tecnica di tiro sotto la supervisione di coach James Fraschilla. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra l'Olimpia Milano e l'entourage diil playmaker attualmente in forza al. Il suo futuro sarà svelato solo dopo la finale playoff tra il Pana e l'Olimpiakos che deciderà chi si aggiudicherà il titolo greco. Al momento, sembrano destituite di fondamento, le voci che vorrebberocome cavallo di ritorno a Milano. Difficile ipotizzare che Langford rinunci ancora ad un anno di ricco contratto con il Kazan. E' sempre più probabile la conferma diacquistato nel finale di stagione e che ha messo in mostra delle eccellenti doti agonistiche e tecniche.