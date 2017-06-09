Finals, stasera gara 4: Golden State può già chiuderla

Da una parte l'appuntamento con la storia, dall'altra un tentativo disperato di dare ancora un senso a queste Finals.viene vissuta senza dubbio con umori fortemente contrastanti. Se i Warriors hanno la grande chance di chiudere i conti già stasera, i Cavaliers vogliono salvare l'onore e poi chissà. Sì, perchè nella storia dei playoff nessuno è riuscito mai a ribaltare uno svantaggio di 0-3. E' vero che i Cavs sono sempre quel team che ha realizzato(rimontando da 1-3 a 4-3 proprio contro Golden State) ma stavolta la truppa di coach Lue è chiamata ad un vero e proprio miracolo. Cleveland si affiderà quantomeno all'orgoglio per impedire che i Warriors festeggiano l'anello alla Quicken Loans Arena già questa sera:(il cappotto, ndr). Ma sarà davvero dura, perchè di fronte c'è una vera e propria corazzata, con gli uomini migliori in forma smagliante: Curry, Thompson e Durant stanno davvero girando a mille, e lo dimostra(15 su 15). Golden State potrebbe riuscire a conquistare il titolo senza aver perso nemmeno una partita. Impressionante. "Se riproponiamo l’energia e la fisicità di gara3,", ha detto King James, che come sempre è l'ultimo ad alzare bandiera bianca. Come LeBron,in vista di gara 4. Lo ha fatto addirittura dopo 15 minuti dal termine della terza sfida, con un tweet che non lasciava spazio ad interpretazioni:Un tweet sparito poco dopo, e che J.R.Smith dice essere opera di un hacker. "Non l’ho scritto io, qualcuno ha hackerato il mio account - ha detto a TheScore.com -Gara 4? Dobbiamo credere di poter vincere ogni partita".