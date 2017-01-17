Home LegaBasket Al via la prevendita dei biglietti per la Final Eight 2017 di Coppa Italia in programma a Rimini

Al via la prevendita dei biglietti per la Final Eight 2017 di Coppa Italia in programma a Rimini

di Redazione 17/01/2017

Partirà mercoledi la prevendita dei tagliandi per assistere alle 7 gare di Final Eight 2017 di Coppa Italia che si disputerà al Polo Fieristico di Rimini. La Final Eight 2017 di Coppa Italia sta per aprire i battenti per quanto concerne la vendita dei biglietti. L'evento, che si svolgerà dal 16 al 19 febbraio presso il Polo Fieristico di Rimini, vedrà in programma le 7 gare che decreteranno la squadra vincitrice. La prevendita dei biglietti prenderà il via già mercoledi 18 gennaio sul circuito ufficiale www.vivaticket.it. Potrete trovare l'evento sotto il nome ufficiale di PosteMobile Final Eight 2017, la grande kermesse del basket italiano patrocinato dalla Lega Basket e dall'International Exhibition Group. A contendersi l'ambito trofeo saranno le 8 squadre che hanno ottenuto il miglior piazzamento in classifica in conclusione del girone di andata del campionato di serie A1. I quattro quarti di finale si svolgeranno da giovedi 16 a venerdi 17 febbraio e verranno trasmessi interamente dai Rai Sport 1 che coprirà l'intero evento fino alla finalissima che si disputerà domenica 19 febbraio alle ore 18. Ecco l'intero quadro delle sfide in programma: QUARTI DI FINALE Giovedì 16 febbraio 2017 Gara 1: Grissin Bon Reggio Emilia – Betaland Capo D’Orlando (ore 18.00 Rai Sport 1) Gara 2: EA7 Emporio Armani Milano – Enel Brindisi (ore 20.45 Rai Sport 1) Venerdì 17 febbraio 2017 Gara 3: Sidigas Avellino – Banco di Sardegna Sassari (ore 18.00 Rai Sport 1) Gara 4: Umana Reyer Venezia – Germani Basket Brescia (ore 20.45 Rai Sport 1) SEMIFINALI Sabato 18 febbraio 2017 Semifinale 1: Vincente gara 1 – Vincente gara 2 (ore 17.30 Rai Sport 1) Semifinale 2: Vincente gara 3 – Vincente gara 4 – ore 20.45 Rai Sport 1 e Rai Sport 1HD FINALE Domenica 19 febbraio 2017 Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 (ore 18:00 Rai Sport 1)