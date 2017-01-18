La Sidigas Avellino centra l'impresa a Tenerife con un secondo tempo da urlo

La Sidigas Avellino supera Tenerife in trasferta e ribalta il computo nel doppio confronto con la squadra iberica, ora la qualificazione è sempre più vicina.

Il tabellino del match

Lacompie l'impresa a, battendo la capolista del proprio girone di Champions League, con il punteggio di 66-78. Gli irpini, con questo successo consolidano il secondo posto in classifica, ribaltando a proprio favore il bilancio nella doppia sfida contro la squadra iberica.Partono bene i padroni di casa che si portano sul 15-4 dopo soli 5 minuti di gioco, illudendo i tifosi locali. Un vantaggio che il Tenerife consolida nel secondo quarto portandosi sul 40-26 che sembra mettere in discesa la strada per gli iberici. Ma nella ripresa, i padroni di casa devono abbassare la cresta, di fronte ad una Sidigas Avellino sorretta da uno strepitosoche distribuisce assist a iosa e talvolta decide di mettersi in proprio, mettendo a referto ben 19 punti. Sugli scudi anche un ottimoautore di 17 punti, mentrechiuderà con una doppia-doppia con 13 punti e ben 14 rimbalzi catturati. Tra i padroni di casa, eccelle il soloautore di 14 punti, nel grigiore generale per un team che nel secondo tempo è costretta a subire un parziale di 22-43. Resta il rammarico della sconfitta contro il Mornar, nello scorso turno. Se Avellino avesse vinto al Pala Del Mauro, adesso avrebbe potuto fregiarsi del primo posto assoluto.IBEROSTAR Tenerife SIDIGAS Avellino 66-78 28-17; 44-35; 52-53): San Miguel 5, Omeragic n.e., Niang 2, Bassas 3, Hanley 2, Grigonis 14, Vazquez 4, Abromaitis 6, Bogris 8, White 10, Doornekamp 9, Pinero 3. Coach: Vidorreta.Zerini 6, Ragland 19, Green 6, Esposito n.e., Leunen 4, Cusin 4, Severini, Randolph 6, Obasohan 3, Fesenko 13, Thomas 17, Parlato n.e. Coach: Sacripanti.