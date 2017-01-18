Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

La Sidigas Avellino centra l'impresa a Tenerife con un secondo tempo da urlo

Redazione Avatar

di Redazione

18/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
La Sidigas Avellino centra l'impresa a Tenerife con un secondo tempo da urlo

La Sidigas Avellino supera Tenerife in trasferta e ribalta il computo nel doppio confronto con la squadra iberica, ora la qualificazione è sempre più vicina.

La Sidigas Avellino compie l'impresa a Tenerife, battendo la capolista del proprio girone di Champions League, con il punteggio di 66-78. Gli irpini, con questo successo consolidano il secondo posto in classifica, ribaltando a proprio favore il bilancio nella doppia sfida contro la squadra iberica. raglandPartono bene i padroni di casa che si portano sul 15-4 dopo soli 5 minuti di gioco, illudendo i tifosi locali. Un vantaggio che il Tenerife consolida nel secondo quarto portandosi sul 40-26 che sembra mettere in discesa la strada per gli iberici. Ma nella ripresa, i padroni di casa devono abbassare la cresta, di fronte ad una Sidigas Avellino sorretta da uno strepitoso Ragland che distribuisce assist a iosa e talvolta decide di mettersi in proprio, mettendo a referto ben 19 punti. Sugli scudi anche un ottimo Thomas autore di 17 punti, mentre Fesenko chiuderà con una doppia-doppia con 13 punti e ben 14 rimbalzi catturati. Tra i padroni di casa, eccelle il solo Grigonis autore di 14 punti, nel grigiore generale per un team che nel secondo tempo è costretta a subire un parziale di 22-43. Resta il rammarico della sconfitta contro il Mornar, nello scorso turno. Se Avellino avesse vinto al Pala Del Mauro, adesso avrebbe potuto fregiarsi del primo posto assoluto.

Il tabellino del match

IBEROSTAR Tenerife SIDIGAS Avellino 66-78 28-17; 44-35; 52-53) TENERIFE: San Miguel 5, Omeragic n.e., Niang 2, Bassas 3, Hanley 2, Grigonis 14, Vazquez 4, Abromaitis 6, Bogris 8, White 10, Doornekamp 9, Pinero 3. Coach: Vidorreta. AVELLINO: Zerini 6, Ragland 19, Green 6, Esposito n.e., Leunen 4, Cusin 4, Severini, Randolph 6, Obasohan 3, Fesenko 13, Thomas 17, Parlato n.e. Coach: Sacripanti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Coppa Italia: Lazio ok, Genoa eliminato

Articolo Successivo

Al via la prevendita dei biglietti per la Final Eight 2017 di Coppa Italia in programma a Rimini

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

16/02/2020

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

19/05/2018

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

07/05/2018