Alle 12 l'anticipo tra Dinamo Sassari e Scandone Avellino: le parole dei coach

Il match tra Dinamo Sassari e Avellino sarà trasmesso da Sky Sport 1 alle ore 12, ecco le parole dei tecnici in conferenza stampa.

La parole di Sacripanti in conferenza stampa

Laaffronterànell'anticipo delle ore 12 del PalaSerradimigni. Senza dubbio uno dei big match dell'ottava giornata di campionati tra due formazioni che nutrono grandi ambizioni per questa stagione. Al lunch match le due squadre arriveranno con il morale differente dopo i risultati infrasettimanali in Champions. Sassari ha perso onorevolmente la sfida contro la corazzata turca del, mentre Avellino è tornata al successo con la vittoria esterna in Montenegro contro il. 'Ci testeremo subito con una squadra solida che sa anche essere glaciale nei momenti finali – ha dichiarato coachnella conferenza stampa di presentazione – I ragazzi vorranno ripartire da quei 38' giocati con intensità contro il Besiktas. Solo in campo sapremo se avremo davvero imparato la lezione dopo la sfida contro i turchi. Sono convinto che sapremo farci trovare pronti'.Per Avellino, il quarto successo in cinque incontri in Europa è davvero un toccasana e una bella iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. La squadra divorrà proseguire la striscia di risultati positivi anche per non perdere contatto in classifica dall'Olimpia Milano, finora sempre vincente in campionato. 'Non dobbiamo regalare nulla – ha dichiarato il coach della Scandone Avellino – dovremo cercare di abbassare la loro percentuale di conclusioni dall'arco. Questa sarà davvero la chiave per vincere. Abbiamo una difesa solida ma non siamo ancora bravi ad indurre l'avversario a perdere palla con continuità. Dovremo migliorare in questo fondamentale'. La parola adesso passa al rettangolo di gioco, il match tra Dinamo Sassari e Scandone Avellino sarà trasmesso in diretta da