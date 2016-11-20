Serie A, anticipo: cade Varese, seconda vittoria esterna per Brescia
Brescia concede il bis! Nell'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A, la Germani infila la seconda vittoria consecutiva, andando ad espugnare il parquet della Openjobmetis Varese (68-74) dopo aver fatto altrettanto domenica scorsa a Brindisi. Il derby lombardo se lo aggiudicano quindi gli uomini di coach Diana, bravi a tenere sempre a bada le sfuriate dei padroni di casa. Solo nel primo quarto Varese detta legge e conduce fino al massimo vantaggio di 12 punti, grazie anche alla maggiore precisione da fuori rispetto ai bresciani (che totalizzano un orribile 0/9 nei primi 10'). Ma già nel secondo quarto Brescia rialza la testa, con Moss (fischiatissimo) sugli scudi: è Vitali a firmare il sorpasso, prima che la tripla di Cavaliero mandi le squadre in parità (42-42) al riposo lungo. Il terzo quarto è molto combattuto: Varese e Brescia si rispondono colpo su colpo. La gara si decide negli ultimi 10 minuti: Varese rimette il muso avanti con Bulleri (63-59), ma la Germani non molla e piazza un 2-9 letale per i padroni di casa. Nel finale è proprio Moss a siglare la tripla che fa esplodere la panchina bresciana: vince la Germani, che sale a quota 6 in classifica agganciando proprio la Openjobmetis. CREMONA, UFFICIALE: ARRIVA IL PLAY MATT CARLINO La Vanoli Basket Cremona comunica di aver raggiunto un accordo con il play-guardia statunitense ma di passaporto italiano Matt Carlino, 188 centimetri per 80 kg, classe 1992, proveniente dal Club Baloncesto Penas Huesca in LEB Oro, con cui ha iniziato la stagione disputando 5 partite - l'ultima ieri sera contro il Prat segnando 18 punti in 24 minuti - alla media di 14.2 punti con 4.0 rimbalzi e 1.8 assist in 26 minuti a gara. Carlino, che vestirà la maglia numero 13 della Vanoli Basket, arriverà a Cremona in mattinata e sarà presentato alla stampa oggi alle ore 17 al PalaRadi prima della difficile gara che vedrà la Vanoli Cremona impegnata contro la capolista EA7 Olimpia Milano, per quello che è il testacoda di questa ottava giornata di campionato.
