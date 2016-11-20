Serie A, anticipo: cade Varese, seconda vittoria esterna per Brescia

Nell'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A, la Germani infila la seconda vittoria consecutiva,dopo aver fatto altrettanto domenica scorsa a Brindisi. Il derby lombardo se lo aggiudicano quindi gli uomini di coach Diana, bravi a tenere sempre a bada le sfuriate dei padroni di casa.e conduce fino al massimo vantaggio di 12 punti, grazie anche alla maggiore precisione da fuori rispetto ai bresciani (che totalizzano un orribile 0/9 nei primi 10'). Ma già nel secondo quarto Brescia rialza la testa,è Vitali a firmare il sorpasso, prima che la tripla di Cavaliero mandi le squadre in parità (42-42) al riposo lungo. Il terzo quarto è molto combattuto: Varese e Brescia si rispondono colpo su colpo., ma la Germani non molla e piazza un 2-9 letale per i padroni di casa. Nel finaleche fa esplodere la panchina bresciana: vince la Germani, che sale a quota 6 in classifica agganciando proprio la Openjobmetis.La Vanoli Basket Cremona comunica di aver raggiunto, 188 centimetri per 80 kg, classe 1992, proveniente dal Club Baloncesto Penas Huesca in LEB Oro, con cui ha iniziato la stagione disputando 5 partite - l'ultima ieri sera contro il Prat segnando 18 punti in 24 minuti - alla media di 14.2 punti con 4.0 rimbalzi e 1.8 assist in 26 minuti a gara. Carlino, che vestirà la maglia numero 13 della Vanoli Basket,al PalaRadi prima della difficile gara che vedrà la Vanoli Cremona impegnata contro la capolista, per quello che è il testacoda di questa ottava giornata di campionato.