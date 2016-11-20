NBA, Durant show: Warriors passano a Milwaukee (121-124). Charlotte cede all'overtime

Tantissima fatica,, l'undicesimo di questa stagione. Lo fa andando ad espugnare il parquet dei Milwaukee Bucks (121-124), ai quali va dato il merito di aver lottato fino alla fine e di essere riusciti a creare, che come al solito ha suscitato non poche perplessità. Tuttavia, come detto anche nelle scorse partite, finchè quei tre fenomeni fanno... i fenomeni, coach Kerr può lavorare tranquillamente anche sui meccanismi difensivi.nell'affermazione di Golden State: 33 punti per KD (oltre a 5 assist), ai quali bisogna sommare i 28 di Klay Thompson, che disputa un secondo tempo a dir poco stellare. E' tra il secondo e il terzo quarto che i gialloblu di Oakland costruiscono il successo:(grandi Antetokounmpo e Parker, rispettivamente 30 e 28 punti). Snell nel finale ha la palla del clamoroso pareggio, ma la spreca malamente., che cedono al supplementare in casa dei New Orleans Pelicans (121-116). La quarta vittoria per i padroni di casa ha una firma gigantesca: quella di Anthony Davis, che realizza 38 punti, 16 rimbalzi e 3 stoppate., con una doppia doppia (22 punti e 10 rimbalzi) che è linfa vitale per Charlotte. Ma non basta: Davis dapprima pareggia a 18 secondi dalla sirena e poi diventa il mattatore dell'overtime,. Utah alle prese con troppe assenze per infortunio e Houston ne approfitta:con i suoi 31 punti e 10 assist. I 25 punti di Hood non bastano agli ospiti.Quando c'è lui, i 76ers hanno una marcia in più: la terza vittoria consecutiva in casa (120-105 contro Phoenix) è caratterizzata dai 26 punti, 7 rimbalzi e 2 stoppate di Joel.(27 punti) ma i Sixers disputano un'ottima prova corale, impreziosita anche dalla migliore partita stagionale di Stauskas (21 punti). Bene anche Miami, che sembra essere uscita dal tunnel con la seconda vittoria consecutiva:consentono a coach Spoelstra di tornare vincitore da Washington (111-114). Crisi nera per i Wizards, alla nona sconfitta stagionale.