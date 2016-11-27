Aradori torna nella "sua" Brescia: "Sarà un piacere, ma dobbiamo vincere"

Ritorno a casa, per la prima volta. Di sicuro l'ingresso nel parquet del PalaGeorge susciterà molte emozioni nell'animo di Pietro Aradori:Sì, perchè Aradori è originario di Lograto, nel bresciano. Aradori sa che questo giorno sarebbe dovuto arrivare fin dal momento dello storico ritorno in Serie A della Germani, che ha riabbracciato la massima serie dopo 28 anni di assenza."Fa piacere giocare contro Brescia — racconta Aradori alla "Gazzetta dello Sport" —. Anche perché per una volta i miei tifosi storici non dovranno fare tanta strada per vedermi.: sono felice che ci sia una squadra bresciana in serie A. Può solo far bene al nostro movimento e a far crescere l’entusiasmo nel nostro sport". La Germani viene da due vittorie esterne consecutive:, anche perchè l'avversaria è tra quelle che puntano dritte dritte alla finalissima. "So che c’è tanta voglia di basket nel bresciano e che: noi però non possiamo fare sconti a nessuno - spiega Aradori alla "Rosa" - Siamo in un buon momento (7 vittorie consecutive, record di squadra per la serie A, ndr) e vogliamo restare a contatto con la testa della graduatoria".La Virtus è la squadra storica nella Capitale, anche se ora milita in A2: uno scudetto, una Coppa dei Campioni e tanti "top player" che hanno vestito la casacca giallo-rossa-blu, da Carlton Myers a Bodiroga. Dall'altra parte c'è la 'new entry' Eurobasket,. In classifica, la Virtus è nel gruppone al quinto posto con 8 punti, l’Eurobasket è undicesima ma a soli due punti dai 'cugini'. Palla a due alle ore 14:15, diretta su Sky Sport 2.