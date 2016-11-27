NBA, Golden State fa 11 di fila. Westbrook trascina Oklahoma

Undicesima vittoria di fila e 'primato' sempre più solido.con Curry, Durant e Thompson di nuovo sopra i 20 punti e assoluti protagonisti del quindicesimo successo su diciassette partite dei Warriors. Minnie ci ha provato a dare fastidio a Golden State,, memore di quanto era accaduto l'ultima volta che i due team si erano affrontati all'Oracle Center (vittoria dei Twolves, ndr). Il migliore è stato senza dubbio KD, autore di 28 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Non il solito Wiggins per Minnesota, fermo a 16 punti:Golden State nel secondo tempo aumenta i giri e per Minnie c'è poco da fare: sale in cattedra Steph Curry che a fine terzo quarto tocca già quota 28 punti. Seconda tripla doppia consecutiva, settima in stagione, 44esima nella sua carriera: Russell Westbrook è determinante nel successo di OKC,I Thunder sconfiggono nettamente i Pistons (106-88) con i 17 punti, 15 assist e 13 rimbalzi del suo uomo migliore. Detroit disputa un buon match fino agli ultimi 12', quando OKC mette il turbo e va a prendersi un meritato successo. Dopo quattro sconfitte consecutive,. Beli in realtà non fa molto per aiutare il suo team: appena 5 punti in 20 minuti di impiego, una prestazione decisamente sottotono. Per fortuna degli Hornets ci pensa Demba Walker (28 punti).(25 punti), ma nel finale Charlotte chiude i conti dalla lunetta con Lamb. Belle vittorie esterne per i San Antonio Spurs e per i Memphis Grizzlies, che espugnano i parquet di Washington (100-112) e Miami (107-110).