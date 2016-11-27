La Vanoli Cremona espugna Sassari: decide Holloway nei secondi finali
di Redazione
27/11/2016
Successo liberatorio per la Vanoli Cremona che ritrova una gioia in campionato dopo sette sconfitte consecutive, grazie ai 31 punti di Holloway.La Vanoli Cremona supera a domicilio la Dinamo Sassari per 82-83 nel testa a testa finale al cardiopalma del PalaSerradimigni, cogliendo la seconda vittoria in campionato. Sugli scudi per gli ospiti la prestazione di un super Holloway capace di mettere a referto 31 punti, ma soprattutto trovando nel finale il bersaglio grosso che è valso il gioco-partita-incontro del match con una penetrazione da urlo. Eppure era stata la squadra di coach Pasquini a partire meglio portandosi subito sul 17-9 nei primissimi minuti del primo parziale. Pancotto fa ruotare i suoi uomini trovando il quintetto giusto capace di rintuzzare il distacco. Il primo quarto si chiude sul 25-19. Carlino illumina il gioco della Vanoli Cremona distribuendo assist invitanti e gli ospiti si portano sul -1 in apertura di secondo parziale. Biligha e Holloway fanno la voce grossa al tiro consentendo ai lombardi di effettuare il sorpasso che consente agli ospiti di chiudere il primo tempo avanti di quattro punti (35-39). Pasquini manda in panchina il deludente Savanovic, abbassa il quintetto con tre esterni in campo e la scelta paga inizialmente. Lacey e Johnson Odom guidano la riscossa dei sardi che a metà quarto si portano nuovamente avanti nel punteggio sul 48-47. Il quarto procede sui binari di un perfetto equilibrio con le due squadre che vanno a canestro con regolarità chiudendo la terza frazione su 61-60 per i locali.
Il finale premia la squadra di PancottoLe scelte delle panchine, nell'ultimo quarto, sembrano premiare Pasquini ma il +8 di Sassari a metà quarto si rivelerà illusorio. La Dinamo Sassari va in black out al tiro e regala troppo sotto le plance, consentendo alla Vanoli Cremona di risalire nel punteggio fino 75-76 a due minuti dalla sirena. Biligha replica dall'arco a Stipcevic, poi è Johnson Odom a riportare avanti di due la squadra di Pasquini, prima che Holloway realizzi una tripla da urlo che riporta avanti i lombardi a 11” dalla fine. Savanovic è freddo dalla lunetta e riporta avanti di uno i locali ma non è finita. L'ultima palla in mano a Cremona frutta i due punti decisivi messi a segno dallo scatenato Holloway che serve la beffa ai tifosi locali. Vince Cremona che torna a respirare, per la Dinamo Sassari una sconfitta che brucia e peserà sul morale.
