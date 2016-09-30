Avellino, appello di Sacripanti ai tifosi: "Riempiamo il palazzetto!"

"Voglio lo stesso entusiasmo con cui abbiamo concluso l'anno scorso,". Coach Sacripanti suona la carica in vista della prima giornata di campionato, che vedrà la Sidigas opposta alla Manital Torino. "Ci piacerebbe iniziare subito con l'atmosfera ed il pienone degli scorsi play off,- dice Sacripanti sul quotidiano locale "Il Ciriaco" - Ad Avellino ci sono tutte le condizioni per far bene, dalla solidità societaria alla passione della gente".("E'stata comunque un'occasione per crescere") e si è poi soffermato sullo stato di forma della Sidigas. "Abbiamo svolto una buona settimana di lavoro dopo il tour de force di Milano - prosegue Sacripanti - in linea di massima la squadra sta beneprocede per gradi". L'avversario della prima giornata di campionato è agevole solo sulla carta. "E' un match molto difficile e rischioso., come le scommesse Harvey e Wilson, più il collante Washington - spiega Sacripanti - Da tenere d'occhio anche gli espertissimi Poeta e Mazzola in uscita dalla panchina, senza dimenticare i loro giovani. Noi peròe dare il meglio su ogni fronte".Tutto esaurito al Palaserradimigni (in attesa dell'ampliamento) per la nuova stagione 2016/2017 della Dinamo Sassari. Durante l’estate la società biancoblù, riservando per la vendita partita per partita la quota di posti restante sino a completare la capienza.nella biglietteria dello Store, in via Pietro Nenni, che resta aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 20. "Per poter ritirare la propria card nominale – fa sapere la Dinamo Sassari –. Solo ed esclusivamente chi ha regolarizzato a mezzo bonifico bancario potrà ritirare l’abbonamento presentando una copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento".