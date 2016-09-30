Duncan e Garnett, futuro da coach? Popovich e Rivers: "Magari..."

: sono stati mesi duri per i grandi appassionati di NBA, che hanno dovuto 'assorbire' tre grandi ritiri dalle scene. Un quarto è già in programma: anche, infatti, ha deciso di appendere la canotta al chiodo alla fine di questa stagione. Tuttavia, chiusa una porta, per Duncan e Garnett potrebbe aprirsene un'altra:, diventando 'coaching staff' di qualche franchigia della National Basketball Association (NBA). Tim Duncan non si allontanerebbe di un metro da casa sua: la 'voce' che lo vuole allenatore, infatti, proviene proprio da San Antonio. Lo stessoattuale coach degli Spurs, ha dichiarato in una recente intervista di vedere bene Duncan come suo assistente: "Tim non ha ancora un ruolo ma", ha detto Popovich. Opinione condivisa anche dal GM Buford: "Tim farà quello che si sentirà ed è in un momento in cui sta cercando di capire come si sta da ex giocatori.per cercare di studiare la soluzione più opportuna che gli permetta di aiutarci e al tempo stesso stare anche accanto alla sua famiglia". Su Garnett ci sarebbero addirittura due team che lo vorrebbero in panchina come assistente:Garnett è stato anche ospite al training camp dei losangelini, impressionando Doc Rivers: "E' stato fantastico. Prima dell'allenamento ha fatto una sorta di clinic a cui chiunque pagherebbe per assistere - ha spiegato Rivers -ed è stato molto positivo averlo con noi. Non credo voglia fare il coach ma come insegnante sarebbe davvero perfetto". E chissà che non avvenga molto presto.