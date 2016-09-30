GIBA, assegnati gli ultimi Oscar: in Serie A trionfa Davide Pascolo

per i campionati di A e A2 maschili e A1 femminile. Per quanto riguarda la massima serie dei "maschietti", a trionfare è stato il neo giocatore dell'Olimpia Milano,: la scelta degli atleti è ricaduta sul lungo classe 1990, l'anno scorso in forze all'Aquila Trento. Scendendo in A2, l'Oscar - intitolato alla memoria di Matteo Bertolazzi, ndr - è stato assegnato a, playmaker del 1993, che l'anno scorso ha vestito la casacca della DeLonghi Treviso. Tra le donne, la vincitrice dell'Oscar GIBA per il massimo campionato è stata, che è riuscita a prevalere nel sondaggio sulle altre candidate. La guardia, classe 1989, nella stagione scorsa era in forze al Le Mura Lucca. La GIBA, come comunicato dal proprio ufficio stampa, provvederà alla consegna degli Oscar durante la stagione 2016/2017, dandone notizia sul proprio sito. Proprio Davide Pascolo, in un'intervista sul "Corriere della Sera",, senza dimenticare tutti gli insegnamenti ricevuti durante il suo periodo nell'Aquila Trento. "A Trento mi ha aiutato molto Vincenzo Cavazzana, il vice di Maurizio Buscaglia:e a non incupirmi se sbaglio - ha raccontato Pascolo - Vengo da Coseano, in provincia di Udine, un paese di 2000 abitanti e non avevo mai vissuto in una grande città.Qui (a Milano, ndr) bisogna fare attenzione a tutto, anche ai tempi degli spostamenti". Secondo Pascolo sarà una stagione dura, perchè ", i Campioni d'Italia in carica". "Se rimarremo molto umili potremo avere molte ambizioni - precisa Pascolo -". Un impegno, quello del nuovo giocatore dell'Olimpia, che farà certamente piacere, che in una recente intervista ha ribadito che Milano non può accontentarsi del successo nazionale, ma deve puntare al "double".