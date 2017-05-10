Playoff, infinito Ginobili: San Antonio-Houston 110-107 (dts), Spurs avanti 3-2

Vittoria sudatissima ma pesante come un macigno quella ottenuta ieri sera da San Antonio.portandosi così avanti nella serie (3-2). Un'impresa non da poco per gli Spurs, che dovevano far fronte ai problemi fisici di Kawhi Leonard, che ha stretto i denti per 38 minuti prima di abbandonare la contesa. Ma a fare la differenza per San Antonio è stato colui che non sembra avvertire il passare del tempo:e quell'incredibile, sontuosa stoppata a James Harden che impedisce al "Barba" di scoccare la tripla del possibile pareggio e del nuovo overtime. L'eroe di gara 5 è quindi l'argentino, che ha messo a referto 12 punti, 7 rimbalzi e 5 assist ma sopratutto ha fatto valere tutto il suo talento e la sua infinita esperienza nei momenti decisivi del match.Il 'top player' di Mike D'Antoni ha sì realizzato l'ennesima tripla doppia stagionale (33 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) ma è mancato clamorosamente nei momenti clou della gara (sia alla fine dei regolamentari che dei supplementari, ndr)., che finchè ha potuto ha dato l'anima (22 punti e 15 rimbalzi) ma al 38' ha alzato bandiera bianca, stremato. Tuttavia, il fenomeno degli Spurs dovrebbe esserci in gara 6 (a Houston, ndr). Gli uomini di D'Antoni erano passati in vantaggio all'inizio del secondo quarto, dopo aver subito la sfuriata di San Antonio nella prima frazione.(tripla di Green, 86-85 Spurs). Negli ultimi 12' Houston torna avanti, Leonard non ce la fa più ma San Antonio tira fuori la grinta: si va all'overtime, dove Green diventa devastante nell'ultimo giro d'orologio. Spurs sul +3, Harden ha l'ultimo possesso,e regala a San Antonio una vittoria fondamentale.