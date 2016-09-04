Bagno di folla per l'Enel Brindisi. Sacchetti: "Vogliamo sorprendere"

Un vero e proprioquello che ha caratterizzato la presentazione dell'al PalaPentassuglia. Il popolo brindisino ha dimostrato una volta di più tutto il proprio affetto nei confronti dei biancoblu,per la nuova stagione che si presenta ricca di aspettative. La città di Brindisi ha da sempre una grande passione per la palla a spicchi: lo sa bene il coach dell'Enel Brindisi,, che vuole ricambiare questo grande affetto con grandi prestazioni sul campo. "Avevo già provato il calore di Brindisi da avversario, c'è un attenzione particolare che ha alle spalle una storia lunga.con personaggi importanti - ha detto Sacchetti - che si è confermata e ravvivata negli ultimi anni". Il coach si è soffermato anche sulla città, specificando che ci sono evidenti miglioramenti rispetto al passato: ". Migliorando ulteriormente traffico e gestione dei rifiuti sarà ancora più gradevole". Del 'vecchio' roster sono rimasti sono. "Abbiamo dovuto cambiare molti atleti, un po' per scelte tecniche, un po' per decisioni dei giocatori - ha spiegato Sacchetti - Si è puntato a una squadra abbastanza atletica, non abbiamo gente di stazza importante,Le qualità ci sono, bisognerà capire che si gioca solo con un pallone". L'Enel ha due obiettivi da centrare:. Anche per coach Sacchetti la favorita alla vittoria finale è l'Olimpia Milano, "ma potrebbero esserci delle sorprese. Noi siamo pronti"., perché avendo una squadra nuova per nove decimi non possiamo giudicarla già oggi. La cosa che posso però dire, dopo le prime due settimane di allenamento,, una cosa che non è mai troppo scontata". Così il responsabile dell'area tecnica dell'Auxilium Torino,, in un'intervista sulle colonne di Torinosportiva. "Siamo soddisfatti dei nuovi arrivati,- ha aggiunto Atripaldi - sia per le loro motivazioni personali che possono creare un’identità di gruppo forte".